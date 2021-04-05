منصة التوزيع الرقمي (HYKE) تتوسع في دبي لجذب مزيد من العملاء

المصدر: دبي ـ البيان

شهدت الشركات تحولات رقمية كبيرة في عام 2020 بسبب استمرار تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في جميع أنحاء العالم من جراء الجائحة التي جعلت غالبية موظفي الشركات وأصحاب الأعمال التجارية والمتخصصين في التعليم يعملون عن بعد. وقد أدى ذلك إلى تحول كبير في نمط الطلب للكفاءة في سلاسل التوريد واستجابة السوق. وتعد هايك منصة التوزيع الرقمية المبتكرة التي تم إطلاقها في الربع الأخير من عام 2020 لسد الثغرات وتنحية العوائق التي قد تشهدها رحلة المنتجات بداية من شركات التصنيع (الموردين) وصولاً إلى تجار التجزئة. ونجحت هايك في توفير حافظة عملاء واسعة في الربع السنوي الأول من بدء الأعمال.

بغرض تقديم المساعدة الفعالة، توفر منصة هايك أبحاثاً مكثفة عن السوق، وعرضاً للبيانات في الوقت الفعلي، كما تساعد المصنعين على الالتقاء بكفاءة ببائعي التجزئة والموزعين لربط جميع أطراف قطاع الأعمال بسلاسة. تعد هايك في الأساس قناة ملائمة تضم شبكة شاملة وقوية ومدعومة بأحدث التقنيات ذات الصلة وبنية توريد سلسة وقوية وانتشار في السوق وذلك ببعض النقرات فقط. وتعد منصة هايك فعالة للجميع، حيث تنشئ قناة مناسبة ليستفيد منها جميع أصحاب المصلحة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتضم هايك أكثر من 6000 متجر وأكثر من 8000 موظف داخل المتاجر من خلال بائعي التجزئة، وتوفر منصة هايك مميزات رائعة لأي مورد جديد ينضم إليها، حيث يمكنه الوصول إلى الاتصال الكامل بقاعدة تجار التجزئة.

في المملكة العربية السعودية، تعمل هايك مع أهم شركات اتصالات في المملكة مثل شركة زين للاتصالات وشركة اس تي سي، حيث يزودون هايك بالمخزون لتوزيع الهواتف الذكية على تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد. وتمتلك هايك أيضاً تعاقدات توزيع لعلامات تجارية شهيرة للهواتف الذكية على نطاق واسع مثل أوبو وريلمي في المملكة العربية السعودية. وفي الإمارات العربية المتحدة، أضافت هايك بوابات التجارة الإلكترونية الرئيسية مرلين وتاسك إلى محفظتها. وقد جلبت هايك العلامات التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية في البلاد من خلال الشراكات التالية: شاومي، وون بلس، وريد ماجيك. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقعت هايك عقد شراكة مع بعض الموزعين الرائدين مثل صن ستريك إنترناشيونال وبلوم لتعزيز القناة.

وقال محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومز «بصفتنا الموزعين الرائدين للهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نعد بتزويد عملائنا بأفضل الهواتف المحمولة لسنوات قادمة، من خلال جودة البيانات وما بعد البيع. ويسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع هايك للمساعدة في تعزيز رؤيتنا وتطورنا وخدمات ما بعد البيع. من خلال هذا التعاون، نأمل في تحقيق مبيعات سلسة وسريعة للأجهزة مثل الهاتف الذكي ريد ماجيك الشهير، والعديد من الأجهزة الأخرى للعديد من تجار التجزئة في جميع أنحاء المنطقة».

يحصل المصنعون مع هايك على نظرة عامة على سلسلة القيمة بأكملها وعرض البيانات في الوقت الفعلي والمخزون وائتمان طلب السوق لتجار التجزئة، والمساعدة في الحفاظ على نفس جودة العمليات والوصول إلى البيانات في جميع الأسواق. ويتمتع الموزعون بإمكانية الوصول الكامل إلى السوق وعرض البيانات في الوقت الفعلي والفواتير الآجلة وكفاءة العمليات وانخفاض التكلفة والاستثمار، بالإضافة إلى التركيز المتزايد على الفئات ذات الهامش المرتفع المدعومة بالاتصال الفعال واستجابة السوق في الوقت الفعلي.

وقال بارم ديلون، الموزع الرائد عالمياً للأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب في شركة صن ستريك إنترناشيونال «يسعدنا في شركة صن ستريك إنترناشيونال العمل مع هايك لتعزيز وتحسين سلسلة التوريد للأجهزة المحمولة وأجهزة الألعاب في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة أرباح العملاء والشركاء».

من ناحية أخرى، يمكن لبائعي التجزئة التحكم في الواجهة الإلكترونية والوصول إلى نافذة واحدة لجميع الموردين والفئات وإجراء عمليات بسيطة للطلب والمشاركة والتواصل والدفع دون أي تدخل، بالإضافة إلى الفواتير الآجلة. وتنفذ هايك مهمتها في بناء تجربة التوزيع الرقمي الأكثر قوة وفعالية لمستخدميها من خلال التصميم المستمر ونشر الأدوات التي تساعد على التحول الإنتاجي.

نبذة حول هايك

هايك منصة رقمية تأسست عام 2020 تربط بين الموردين وتجار التجزئة وتتيح التكنولوجيا والبنية التحتية لسلسلة التوريد والقدرات المالية والوصول إلى السوق لمساعدتهم على إدارة أعمالهم والانخراط فيها بسلاسة وكفاءة. وتمثل هايك تقنية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية التي تكملها سلسلة إمدادات قوية تجمع بشكل متوازن بين الكفاءة والسرعة.

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