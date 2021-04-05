إمباور تبدأ تزويد «ون زعبيل» شبكة تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن انتهائها من ربط مشروع «ون زعبيل» الأيقوني بشبكتها لتبريد المناطق بسعة تصل إلى 9600 طن تبريد، وذلك بعد اكتمال عملية الربط لكل من برجي المشروع باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في الصناعة، إذ جرى ربط البرج «B» بمحطة المؤسسة في نوفمبر 2020، فيما اكتمل ربط البرج الثاني «A» الشهر الماضي.

ويعد المشروع، الذي يُوصف بأنه أعجوبة معمارية جديدة في دبي، أحدث إضافة إلى محفظة إمباور لخدمات تبريد المناطق، ما يزيد من تنوع وضخامة المشاريع التي تخدمها المؤسسة ويرسخ مكانتها في صدارة صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم وبلوغ الأهداف في توسيع نطاق استخدامات تبريد المناطق الصديقة للبيئة.

ويقع مشروع «وَن زعبيل» في موقع محوري بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي، ويتكون من 3 مبانٍ رئيسة وهي البُرجان A وB ومبنى «ذا لينك» الذي يصل بين البرجين ويُعد أحد أطول المباني المعلقة كابولي في العالم على ارتفاع 100 متر. وكانت إمباور قد أعلنت في وقت سابق عن ربط المشروع بشبكتها في إطار مذكرة تفاهم وقعتها في سبتمبر 2018 مع إثراء دبي المطورة للمشروع، والتي تقضي بتزويد المشروع خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» أصبحت محفظة المؤسسة ثرية جداً بالأيقونات المعمارية الفريدة عالمياً والمستفيدة من خدماتها، وقد استخدمنا تقنيات حديثة في تزويد هذا المشروع المتميز خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة، وهذه التطورات تسير إلى نجاحنا المستمر في استراتيجيتنا بدعم النهضة العمرانية والتوسع التنموي في الإمارة إذ يعد «ون زعبيل» صرحاً معمارياً يعكس الفخامة المطلقة في قطاع الضيافة إذ يوفر وجهات مثالية لمجتمع دبي المزدهر والزائرين الباحثين عن تجربة متميزة وفريدة من نوعها.

وأوضح ابن شعفار، هذا المشروع الضخم الذي لن يكون فقط بمقام إضافة قيمة لأفق دبي وتذكرة وتأكيد على مدى تفاني الإمارة في رفع الحدود والإمكانات الهندسية لأقصى حد ممكن، بل هو مشروع نوعي تلتقي أهدافه مع أهداف «إمباور» في الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة.

يعد «ون زعبيل» وأيقونته ذا لينك، تحفة من ناحية البراعة في التصميم والهندسة الحديثة، ليكرّم بذلك رؤية دبي وعظمتها. ويجسد المشروع إبداعاً كفيلاً بجذب الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم الأفضل في مجال الأعمال والترفيه. ويمتد على مساحة إجمالية قدرها 470،700 متر مربع، ويوفر أرقى محال بيع التجزئة، والمساحات السكنية والمكتبية وتملك أول منتجع حضري عالمي تحت العلامة التجارية «ون آند أونلي».

وسيضم مشروع «ون زعبيل» 263 وحدة سكنية راقية، و3 طوابق مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة والترفيه في The Gallery، و497 غرفة وشقة فندقية فاخرة ومكاتب ممتازة من الدرجة الأولى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز