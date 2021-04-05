«شاطئ مينا السياحي» يتزود ناطحة سحاب فندقية

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

حققت وصل للضيافة الذراع السياحية لمجموعة وصل لإدارة الأصول، تقدماً باهراً في إنجاز مرحلة متقدمة في توسعة مشروعها شاطئ مينا السياحي قبالة سواحل الخليج العربي، فقد استكمل مؤخراً الهيكل الخرساني لناطحة سحاب جديدة تمثل العمود الفقري لتلك التوسعة وتتكون من 30 طابقاً تضم عشرات الوحدات الفندقية وتقع على مقربة من أهم المعالم والمناطق السياحية في دبي وأبرزها مرسى دبي وجميرا بيتش رزيدنس.

وكانت مجموعة وصل عهدت بعمليات تشييد المشروع أواخر 2017 إلى شركة دبي للمقاولات ويتوقع أن يتحول المشروع إلى لاعب سياحي بارز في سوق الضيافة في العام المقبل، مستفيداً من خبرات مجموعة وصل في القطاع الفندقي.

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