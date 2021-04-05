894 مليون درهم تصرفات عجمان العقارية خلال مارس

المصدر: عجمان - البيان

أعلن مؤشر دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن نمو حجم التصرفات العقارية خلال شهر مارس بنسبة 11.2 %، حيث بلغ حجم التصرفات العقارية حوالي 894 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التصرفات خلال شهر فبراير الماضي نحو 793 مليون درهم.

وأشار التقرير العقاري إلى تسجيل 543 عملية بيع خلال شهر مارس، إذ تصدر حي الياسمين قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، وقُدرت أعلى قيمة مبايعة بنحو 50 مليون درهم في القطاع الشمالي وبالتحديد في «الجرف الصناعية 1»، أما قطاع الزورا فقد شهد تسجيل أعلى قيمة بيع بـ 3.75 ملايين درهم.

وكشف التقرير العقاري لشهر مارس عن تسجيل 91 عملية رهن قُدرت أعلاها بنحو 45 مليون درهم في «الجرف الصناعية 1».

وأظهر المؤشر ذاته تنامي حجم الاستثمار العقاري بـ 38.6 % بعد التغلب على تداعيات الأزمة الراهنة، حيث شهدت إمارة عجمان خلال شهر مارس 161 عملية استثمار عقاري بقيمة إجمالية قدرت بـنحو 580 مليون درهم، في حين بلغ حجم الاستثمارات في شهر فبراير حوالي 356 مليون درهم.

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