مجلس إدارة غرفة عجمان يطلع على استراتيجية الابتكار واستشراف المستقبل

المصدر: عجمان - البيان

اطلع مجلس إدارة غرفة عجمان خلال اجتماعه الثاني للعام 2021، برئاسة عبدالله المويجعي رئيس مجلس الإدارة، على استراتيجية الابتكار وسير عمل غرفة عجمان واستعراض مستجدات المشاريع والمبادرات القائمة والمستقبلية.

حضر الاجتماع بمركز عجمان لريادة الأعمال كل من حمد بن راشد النعيمي، سالم بن أحمد النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي المدير العام.

مشاريع تنموية

أشاد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان بجهود القيادة الرشيدة في إطلاق المشاريع التنموية الوطنية طويلة الأمد الداعمة لريادة وتقدم الإمارات عالمياً وتحفيز وتيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي فيها، وأكد أعضاء مجلس إدارة غرفة عجمان أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمةOperation 300bn من شأنه زيادة تنافسية الاقتصاد الإماراتي واستدامة محركاته الرئيسية، وبدء عصر صناعي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة واستشراف المستقبل لضمان ريادة الصناعة الإماراتية وتنويع المنتج المحلي وتعزيز القدرات التصديرية والمشاركة في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

واقترح أعضاء مجلس الإدارة أهمية تبني غرفة عجمان إنشاء مبنى صناعي متعدد الطوابق لدعم رواد الأعمال المهتمين بمجال الصناعة في الإمارة وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات الدولة المستقبلية.

كما اطلع الأعضاء على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2021 والحساب الختامي للعام السابق واعتماده، كما اطلع الحضور على نتائج اجتماعات لجنة الموارد البشرية الأول لعام 2021 واعتمادها، وكذلك المركز المالي للغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري.

تناول الاجتماع آخر مستجدات جائزة غرفة عجمان للأعمال والخطة الزمنية للإعلان عن الجهات الفائزة بالجائزة، حيث أكد مجلس الإدارة أهمية الجائزة ودورها في خلق بيئة تنافسية بين أعضاء الغرفة لتعميم أفضل الممارسات على مجتمع الأعمال، واطلع الحضور على التقرير السنوي لعام 2020 وأهميته في رصد منجزات الغرفة وتسليط الضوء على الأحداث الفعاليات والندوات التي نفذتها الغرفة خلال العام السابق.

الإبداع والابتكار

وأكد الأعضاء أهمية دعم بيئة الإبداع والابتكار وتهيئة المناخ المناسب لتعزيز ثقافة الابتكار لدى الموظفين بهدف تطوير الخدمات بما يعود بالنفع المباشر على دعم الأعضاء ونمو واستدامة الأعمال، وأهمية توجيه شباب الأعمال في الإمارة إلى اعتماد النهج الابداعي والابتكاري في تنفيذ وإدارة مشروعاتهم وتحفيزهم على اختيار مشاريع رائدة ومبتكرة تواكب متطلبات السوق المحلي.

وتناول الاجتماع خطة التحول الرقمي لخدمات الغرفة وأهمية توفير خدمات سريعة تواكب تطلعات الأعضاء، وخلال الاجتماع أطلق حمد غانم الشامسي عضو مجلس الإدارة خدمة طلب معلومات عن عضوية منشأة، والتي توفر للمتعاملين من الأعضاء وغير الأعضاء إصدار مستند معلومات عن العضوية للأعضاء المسجلين بهدف التحقق من وجود منشأة مسجلة لدى الغرفة كمصدر موثوق للمعلومات عن المنشآت.

وأكد الأعضاء أهمية الاستعداد للمشاركة في المعرض العالمي إكسبو 2020 والعمل على توعية أعضاء الغرفة بالاستفادة من الحدث التاريخي والمشاركة فيه بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والمشاريع العالمية والمنتجات المبتكرة في جميع أنحاء العالم، كما أكدوا ضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع المعنيين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات إكسبو 2020 والممتدة على مدار 6 أشهر.

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