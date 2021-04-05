نظام «هواوي آيديا هاب» يضيء واجهة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان

أضاءت شركة هواوي واجهة برج خليفة، أطول مبنى في العالم بنظام «آيديا هاب» HUAWEI IdeaHub آخر ابتكاراتها المخصصة للتواصل من خلال المكاتب الذكية والحائز العديد من الجوائز العالمية بفضل توفيره لتجربة تواصل مميزة تواكب جميع سيناريوهات المكاتب ومقرات العمل الذكية.

ويأتي النظام الجديد وهو عبارة عن شاشة ذات دقة عالية على شكل سبورة، مدعوماً بقدرات وميزات الحوسبة السحابية ليسهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة للمؤسسات والأشخاص الذين يعملون عن بعد.

وتشمل ميزاته الكتابة اليدوية الذكية والإسقاط اللاسلكي فائق الوضوح 4K UHD وإمكانية عقد المؤتمرات عبر الفيديو ومشاركة المحتوى بكافة أنواعه بسرعة فائقة، مما يسهم في إضفاء ميزات جديدة مهمة لمقرات التواصل التعاونية كالصفوف الدراسية وقاعات الاجتماعات والمكاتب المنزلية وغيرها لم تكن ممكنة في السابق.

ويمكن للمهتمين بمعرفة آلية عمل واستخدام وميزات نظام «آيديا هاب» زيارة منطقة التجربة الحصرية التي تقع في «ستار أتريوم»، الطابق السفلي من «دبي مول»، في الفترة 3 إلى 9 أبريل، حيث سيقدم خبراء هواوي شرحاً مفصلاً عن النظام الذي يعتبر أحدث الأجهزة المبتكرة للعصر الذكي المتوافقة مع التطبيقات التي تعتمد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتخدم كافة سيناريوهات التواصل مثل المدارس والجامعات والمنازل والمكاتب.

ويتوفر المنتج الجديد بكافة أشكاله وقياساته في متاجر هواوي التي تقع في دبي مول ومول الإمارات ومتاجر شرف دي جي في دبي مول.

ومن الجدير بالذكر بأن منتجIdeaHub HUAWEI حائز جائزة مؤسسة «ريد دوت» العالمية في عام 2020 نظراً لتصميمه الأنيق والمعاصر، والذي يركز على احتياجات المستخدمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز