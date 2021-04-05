«اقتصادية أبوظبي» تستشرف المستقبل الثلاثاء

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تنظم دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي الثلاثاء النسخة الافتراضية الأولى من فعالية «أبوظبي المستقبل» تحت شعار«اقتصاد أبوظبي- رؤية القادة لاستشراف المستقبل».

وتتضمن الفعالية معرض «صنع في أبوظبي»، حيث تستعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة مشروعاتها التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتضمن الفعالية عقد «الطاولة الإعلامية المستديرة»، وتشمل حوارات متبادلة بين عدد من المسؤولين والإعلاميين المشاركين في الفعالية لمتابعة التطورات والاستراتيجيات الاقتصادية.

وتهدف الفعالية إلى استكشاف الاتجاهات الأساسية في الاقتصاد والاستثمار ووضع رؤية واضحة للمستقبل، وكيفية التعامل بعد جائحة كوفيد- 19، وإبراز أبوظبي كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر.

ويشمل برنامج المؤتمر عرض المبادرات والإنجازات الناجحة في أبوظبي قبل وأثناء جائحة كوفيد- 19، ووسائل استشراف المستقبل واستراتيجية العمل في المرحلة القادمة. وكذلك استراتيجيات ما بعد جائحة كوفيد -19 من قبل رجال الأعمال وصناع القرار والسياسات.

ويناقش المؤتمر البيئة الجاذبة التي تشجع على الاستثمار في أبوظبي، وهي سهولة ممارسة الأعمال التجارية في وجهة تجارية واستثمارية مطلوبة دولياً، وآفاق الاستثمار التي تشمل فرصاً استثمارية متنوعة تحظى بدعم حكومي، والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، وامارة أبوظبي باعتبارها عاصمة دولة الإمارات، كما تمثل أبوظبي وجهة تنافسية مفضلة للأعمال والاستثمار،و مركزاً للابتكار، ومدينة تمتلك بنية تحتية متطورة.

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