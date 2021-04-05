دو تستضيف جلسة حوارية خلال قمة IDC لقادة تقنية المعلومات 2021

المصدر: دبي- البيان

استضافت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جلسة حوارية ملهمة مع مجموعة من خبراء قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش فعاليات قمة IDC لقادة تقنية المعلومات 2021، التي تشارك فيها دو كشريك ذكي لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتمحورت الجلسة، التي أُقيمت في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، تحت شعار: «سرعة الاستجابة أولوية مطلقة للشركات: مواكبة التطورات وتعزيز مرونة مستقبل العمل في مرحلة ما بعد الجائحة» حول الطرق التي يمكن من خلالها للشركات والمؤسسات والمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات الاستفادة من التحولات التي شهدتها نماذج ومنهجيات العمل لتعزيز القدرة على الاستجابة للتطورات بشكل سريع وفعّال وفق أعلى مستويات المرونة.

وشارك خبراء وممثلو الوفود المشاركة في الجلسة رؤاهم وأفكارهم من خلال مجموعة من العروض التقديمية والمناقشات والمحادثات التي قادها عدد من المسؤولين التنفيذيين في دو.

أفتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية ألقاها ممثلو شركة IDC، تلاها عرض ترحيبي من أحمد حمزاوي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال - قطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو.

وشهدت الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتحولات في مشهد الأعمال، حيث ناقش الدكتور محمود شريف، رئيس قسم تقنية المعلومات والتكنولوجيا في دو، دور تقنية الجيل الخامس في تمكين الأعمال خلال المرحلة القادمة عبر عرض تقديمي حمل عنوان: «شبكات الجيل القادم وأُسس اتصال المستقبل»؛ فيما ناقش مارك بومونت، رئيس قسم السحابة والذكاء الاصطناعي ومنتجات بلوك تشين في دو، عرضاً تقديمياً بعنوان: «سرعة الاستجابة ركيزة أساسية لضمان استمرارية الأعمال ومرونتها»، ثم انضمَّ أحمد حمزاوي إلى بومونت في مناقشة أخرى بعنوان: «التحولات المتسارعة التي أحدثتها الرقمنة في نماذج أعمالنا وكيف تعيد تشكيل ملامح مستقبل العمل».

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من خبراء قطاع تقنية المعلومات مثل فينكاتيش ماهاديفان، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة دبي للاستثمار؛ وراكيش جوهيل، مدير أول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «صدّيقي القابضة»؛ ورامي حرب، مدير مركز البيانات في جمارك دبي؛ وشارجيل بامزينا، نائب المدير العام - قسم تكنولوجيا المعلومات في باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وشالاباثي سرينيفاسان، المدير التنفيذي في شركة «جيه دي في» إنترناشيونال لوساطة التأمين؛ وسونيل ناير مسؤول تكنولوجيا المعلومات بجامعة الفلاح؛ وديفيج فيرما، نائب الرئيس المساعد، مدير الامتثال لأمن المعلومات في بنك المشرق؛ وسريجيت تشاكرابارتي، مدير عمليات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية؛ وأنشال تشوبي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والمحفظة في شركة «لايف كير إنترناشيونال»، وجهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «أمان للتأمين»؛ وكريشانكانت سريفاستافا، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مجموعة لاندمارك، وتامال شاكرافورتي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات للمجموعة، مجموعة لاندمارك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز