اقتصادية دبي تغلق 11 محلاً وتخالف 252 منشأة لم تلتزم بالتدابير الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في شهر مارس 11 محلاً وخالف 252 منشأة تجارية والتنبيه على 61 محلاً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في مختلف مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في دبي.

ومن جانبه صرح عبدالعزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية، "قام مفتشي اقتصادية دبي بتكثيف عمليات التفتيش حيث بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 16475 محلاً في جميع أنحاء الإمارة، وكانت محلات الإلكترونيات والمطاعم ومحلات التجارة العام ابرز الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة خاصة في مناطق نايف والضغاية والمرر ، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا 98.1%، وستستمر فرق الرقابة باقتصادية دبي بتنفيذ جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي."

وتدعو مختلف فئات الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر ابل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae

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