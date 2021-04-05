أسهم الإمارات الأفضلخليجياً في الربع الأول

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

حققت أسواق الأسهم الإماراتية والسعودية، أفضل أداء بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» جاء سوق أبوظبي في الصدارة مع صعوده 17.2 % أو ما يعادل 867.24 نقطة ليقفز من مستوى 5045 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 5912 نقطة أمس وهو أعلى مستوى له منذ قرابة 16 عاماً، بينما ارتفع سوق دبي بنحو 58.26 نقطة أو ما نسبته 2.3 % ليقفل عند 2550 نقطة مقابل 2491 نقطة نهاية ديسمبر 2020.

وتعود المكاسب السوقية للأسهم الإماراتية والتي ناهزت 135 ملياراً إلى جملة من المحفزات عززت معنويات المستثمرين على رأسها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مجابهة التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، مروراً بتماسك أرباح الشركات المدرجة وإقرارها توزيعات سخية، وصولاً إلى الإعلان عن تصنيع لقاح كورونا محلياً.

وحلت بورصة السعودية في المركز الثاني مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 17.2 % خلال الربع الأول، فيما بلغت مكاسبه خلال مارس فقط 8.3 % ليغلق عند 9907.8 نقاط، فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 4.1 % إلى 5775.9 نقطة.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 1.7 % خلال الربع الأول، فيما انخفضت بورصة قطر بنسبة 0.3 % إلى 10401.5 والبحرين 2.1 % إلى 1458 نقطة.

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