«ترايستار».. أول طرح في الأسواق منذ 2017

المصدر: دبي - البيان

حددت شركة النجم الثلاثي (ترايستار) للخدمات اللوجستية النطاق السعري لطرحها العام الأولي في سوق دبي، بقيمة سوقية تتراوح بين 2.64 و3.24 مليارات درهم. يأتي الطرح الجديد بعد توقف لقطار الطروحات الأولية في الإمارات دام أكثر من 3 سنوات، منذ طرح شركتي «إعمار للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» نهاية 2017.

وذكرت الشركة في بيان أن الحد الأدنى للطرح يشمل 239.9 مليون سهم عادي تمثل 20 % من إجمالي الأسهم العادية المصدرة، وبحد أقصى 287.76 مليون سهم، والذي سيمثل حجم صفقة يصل إلى 24 %. وتم الإعلان عن نطاق سعري يتراوح بين 2.20 و2.70 درهم للسهم الواحد، وستتراوح العوائد من المكون الأساسي للشركة من 438 مليون درهم إلى 537 مليون درهم، والمكون الثنائي سيبلغ من 90 مليون درهم إلى 240 مليون درهم.

ويُتاح الطرح للمستثمرين المؤهلين فقط، فيما تبدأ فترة الاكتتاب من اليوم وتنتهي في 15 أبريل الجاري مع توقع إدراج أسهم الطرح في سوق دبي في 22 أبريل الجاري.

وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات وتمتلك أكثر من 2000 أصل بري و35 سفينة.

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