«مراس» تخطر «دي إكس بي» بالاستحواذ على كامل أسهمها

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن تلقيها إخطاراً من شركة مراس للوجهة الترفيهية، بالاستحواذ الإلزامي على جميع أسهمها.

وذكرت أن هيئة الأوراق المالية والسلع منحت موافقتها الخميس الماضي لـ «مراس» لممارسة حقوقها للاستحواذ إلزامياً على جميع أسهم «دي إكس بي» التي يمتلكها المساهمون الذين لم يقبلوا عرض الاستحواذ.

وسيتم إعادة تسجيل جميع أسهم «دي إكس بي» المتبقية باسم مراس في سجل أسهم «دي إكس بي» بعد 60 يوماً من تاريخ إرسال الإخطار. وتمتلك «مراس» حالياً ما يزيد على نسبة 90 % من رأس المال المصدر الحالي لـ «دي إكس بي».

وتتوقع «مراس» تسديد المقابل النقدي المستحق لمساهمي «دي إكس بي» يوم 7 يونيو المقبل.

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