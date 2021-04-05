إدراج سندات في سوق أبوظبي بـ 1.1 مليار يورو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن سوق أبوظبي إدراج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة «إم دي جي اتش ـ جي إم تي إن» (أر إس سي) ليمتد والمضمونة من شركة المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولدنغ.

وأفاد السوق بأن الإدراج سيكون ضمن برنامج المصدر للسندات العالمية المتوسط الأجل بقيمة إجمالية 1.1 مليار يورو من فئتين وفق أحكام التسعير وذلك اليوم الموافق 5 أبريل الجاري. وستكون السندات موزعة بقيمة 600 مليون يورو بفائدة ثابتة 0.375 % تستحق عام 2027، و500 مليون يورو بفائدة ثابتة 1 % تستحق عام 2034.

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