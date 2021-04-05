نظام «ملاك» التابع لأراضي دبي يفوز بجائزة عالمية

المصدر: دبي - البيان

حصدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، الفئة الفضية من جائزة «ستيفي» العالمية في دورتها لهذا العام، تقديراً لتميز نظامها الإلكتروني «ملاك». وتمكن النظام من التفوق في هذه المنافسة عن فئة توظيف الابتكار التقني في خدمة المتعاملين، لما يشتمل عليه من مزايا تقنية فريدة في هذا المجال.

ويتيح النظام لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة المرخصة والمسجلة حصرياً لدى مؤسسة التنظيم العقاري تولي مهام إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، والحصول على خدمات أعلى درجة من الجودة. ولا يمكن للشركات المطورة للمشاريع إدارتها بعد إنجازها وتسليم الوحدات العقارية للملاك.

طلبات

ويتيح النظام إمكانية الشركات بتقديم طلبات اعتماد بدل الخدمات وبدل الاستعمال وتدقيقها من قبل مكاتب التدقيق المرخصة ومن ثم مراجعتها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. وبعد المراجعة وفي حالة الموافقة عليها، يتيح النظام إصدار فواتير بدل الخدمات والاستعمال لملاك وحداة العقارات ذات الملكية المشتركة.

وتعد جائزة «ستيفي» العالمية واحداً من أرفع برامج الجوائز العالمية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية، وتكرّم في دوراتها السنوية المؤسسات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وذلك بناءً على تقييم لجنة تحكيم دولية مختصة تعتمد أرقى معايير النزاهة والشفافية.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تمكن نظام «ملاك» من تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال فترة وجيزة نسبياً، وتعد هذه الجائزة تكريماً للجهود التي بذلتها مختلف الفرق في الدائرة لتقديم نظاماً بمستوى عالمي، ولتسجل من خلاله إنجازاً جديداً يضاف إلى العديد من الإنجازات المبتكرة للدائرة القائمة على أحدث التقنيات الذكية وأفضل المبادرات والحلول العصرية، ليكون الأول من نوعه في حوكمة القطاع العقاري.

ومن خلال هذه التطورات الاستثنائية، يمكننا في أراضي دبي دعم رؤية قيادتنا الرشيدة للمساعدة في ترسيخ مكانة دبي بين طليعة المدن العالمية والوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة، عندما يتعلق الأمر بمبادئ شفافية القطاع العقاري، وتقديم خدمات سهلة ومريحة للمتعاملين.

مزايا

من جهته، قال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: يقدم نظام «ملاك» العديد من المزايا التي تعود بالنفع على متعاملينا، أبرزها تعزيز الحوكمة والشفافية

. وبعد طرحه مباشرة، استحوذ على إعجابهم، وخاصة ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة، بفضل حرصنا على تعزيزه بالكثير من الابتكارات الجديدة، والارتقاء بالمعايير التي تطبقها، ومواكبة أحدث المستجدات عالمياً في الصعيد العقاري، بالإضافة إلى مساعدتهم في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع بسهولة وبالسرعة المطلوبة، لنتمكن من الوصول إلى أعلى مراتب الريادة في الحلول والخدمات العقارية.

وأضاف: إن هذا التقدير يعتبر اعترافاً بروح الابتكار التي تتصف به عملياتنا، ويأتي استمراراً للإنجازات العديدة التي حصدت الكثير من الجوائز العالمية المرموقة.

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