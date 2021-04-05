«سيرف يو» مزود خدمات لجناح المملكة المتحدة في «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

حصلت «سيرف يو»، الشركة التابعة لـ «الاتحاد العقارية»، على عقد توفير خدمات الموارد البشرية وتعهيد القوى العاملة لجناح المملكة المتحدة خلال معرض «إكسبو 2020 دبي». وكانت وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة قد مُنحت عقد إدارة جناح المملكة المتحدة في هذا الحدث المهم.

وفي إطار هذا التعاون، ستتولى «سيرف يو» إلى جانب شركائها «تالنتس يو. أيه. إي» و«بيغ فيش» و«بيوند ليمتس»، مسؤولية توفير كل خدمات الموارد البشرية وتعهيد القوى العاملة، بما في ذلك خدمات الإدارة والتوجيه في الجناح، بالإضافة إلى خدمات التنظيف، والأمن والإدارة واللوجستيات.

وسيتم توفير هذه الخدمات لصالح وزارة التجارة الدولية للمملكة المتحدة والإدارات الحكومية المساندة التي ستشارك في هذا الحدث المهم الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

وقال غاري ريدر، مدير عام شركة «سيرف يو»: «نفخر بفوزنا بهذا العقد المهم الذي يحظى بأهمية بالغة لا سيما وأن الضيافة هي جوهر أي معرض من معرض إكسبو العالمية. ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتنا المتكاملة في مجال إدارة المرافق والتي تم اكتسابها على مدى العقود الثلاثة الماضية، لتوفير خدمات عالية الجودة لضيوف وزوار جناح المملكة المتحدة».

تصميم

تم استيحاء التصميم لجناح المملكة المتحدة الذي نفذه متخصصو العلامة التجارية «Avantgarde» بالتعاون مع الفنان والمصمم البريطاني إيس دفلين، من مشروع «رسالة الاختراق» للبروفيسور ستيفن هوكينغ. ويحتل الجناح موقعاً متميزاً في منطقة الفرص ضمن حرم «إكسبو».

وقالت لورا فولكنر أو. بي. أي، المفوض العام البريطاني في «إكسبو»: «يسعدنا أن نتعاون مع «سيرف يو» في توفير تجربة رفيعة لزوار الجناح حيث نعرض أفضل ما تقدمه المملكة المتحدة في مكان واحد».

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