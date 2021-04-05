جمارك دبي تنجز 752 بياناً لبضائع «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

أفادت جمارك دبي في أحدث بياناتها الإحصائية بأنها أنجزت 752 بياناً جمركياً خاصاً لبضائع «إكسبو» منذ ‏‏2014 حتى الفترة الماضية من العام الجاري، وسجل إجمالي قيمة البضائع، التي تم تخليصها خلال الفترة نفسها 2014-2021 نحو ‏‏637.3 مليون درهم، وزعت بنحو 632.3 مليون درهم للواردات لعدد 628 بياناً جمركياً، و5 ملايين درهم صادرات لعدد 124 ‏بياناً جمركياً، فيما بلغ إجمالي كمية البضائع 11.8 ألف طن، بنحو 11.6 ألف طن للواردات، و186.7 طناً للصادرات‎.‎

خدمات

وأكد عبدالله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي أن الخدمات التي تقدمها جمارك دبي للمشاركين ‏والعارضين، وكذلك زوار «إكسبو» عالمية المستوى، مشيراً إلى أن الدائرة قدمت 24 مبادرة لدعم «إكسبو»، واستكملنا تنفيذ ‏هذه المبادرات بنسبة 100%، كما أنجزنا مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين، لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية ‏للمشاركين بالحدث، وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ«إكسبو» كونه مشغلاً اقتصادياً معتمداً، فضلاً عن إعداد دليل ‏إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب‎.‎

وقال: إن استضافة هذا الحدث من شأنه أن يمثل إضافة نوعية وثرية لمنظومة الاقتصاد المحلي الشاملة، وأن يحقق التنمية ‏المستدامة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، وترسخ مكانة دبي على خريطة المدن العالمية بوصفها مقصداً للسياحة والاقتصاد ‏والاستثمار والعيش برفاهية وسعادة، مشيراً إلى أن جمارك دبي قدمت أفضل التسهيلات والخدمات الجمركية للمشاركين في «إكسبو»، ‏وتضع الدائرة في مقدمة أولوياتها اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات التخليص الجمركي للمشاركين، وذلك من خلال ‏تمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة الخاصة بجمارك دبي، كما تقوم الدائرة بتيسير ‏الإجراءات المتعلقة باعتماد تصاريح إدخال البضائع المقيدة، التي تصدرها الجهات المحلية والاتحادية.‏

مبادرات

بدوره، قال محمد الأنصاري المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال لدى «إكسبو 2020 دبي»: بفضل المبادرات المميزة والدعم الكبير ‏الذي يقدمه شركائنا، ومن ضمنهم جمارك دبي سيكون «إكسبو 2020 دبي» الدورة الأكثر تميزاً في تاريخ «إكسبو» الدولي‎.‎

وأضاف: كل ما يتحقق من إنجازات في مسيرة الاستضافة يبرز قدرة الإمارات بجميع مؤسساتها ‏الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع المشاركين على جمع العالم تحت سقف واحد، بهدف إيجاد حلول عملية لكثير من التحديات التي ‏يواجهها العالم في هذا العصر، وتحقيق شعار الحدث «تواصل العقول وصنع المستقبل».

‎وتعمل جمارك دبي على توفير المتطلبات كافة المتعلقة بتطوير آلية سير العمل ومواكبة التوسعات الجديدة، في مطار آل مكتوم من ‏خلال توفير الأجهزة التقنية الحديثة، التي من شأنها تسريع مرور المسافرين وتسهيل حركة الشحن، حيث تم تزويد مطار آل مكتوم بـ ‏‏13 جهاز فحص متطوراً، إضافة إلى توفير الكادر البشري المؤهل للعمل في هذا الصرح والمنفذ الحيوي، الذي يعد واحداً من أهم منافذ ‏الإمارة على العالم الخارج، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الزوار والعارضين للحدث العالمي‎.‎

قناة ذكية

وتوجت جمارك دبي مبادراتها لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي «معرض إكسبو»، من خلال تطوير قناة ذكية ‏لتقديم خدمات جمركية فريدة من نوعها للمشاركين في الحدث، حيث قامت فرق العمل المتخصصة في الدائرة بتطوير بنية متكاملة ‏لقناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية» لتخليص الشحنات القادمة إلى «إكسبو» خلال زمن قياسي للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة، لتمكين ‏العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية من دون تأخير ودعم قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج من مشاركتهم في المعرض‎.‎

وتعد قناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية»، والتي كانت من المبادرات الجمركية، التي تضمنها ملف الترشيح من أهم المبادرات التي ‏طورتها جمارك دبي، حيث تتكامل قناة «إكسبو الذكية» مع المبادرات، التي تم تطويرها لدعم نجاح هذا الحدث العالمي‎.‎

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