جمارك دبي تنجز 752 بياناً لبضائع «إكسبو دبي»
أفادت جمارك دبي في أحدث بياناتها الإحصائية بأنها أنجزت 752 بياناً جمركياً خاصاً لبضائع «إكسبو» منذ 2014 حتى الفترة الماضية من العام الجاري، وسجل إجمالي قيمة البضائع، التي تم تخليصها خلال الفترة نفسها 2014-2021 نحو 637.3 مليون درهم، وزعت بنحو 632.3 مليون درهم للواردات لعدد 628 بياناً جمركياً، و5 ملايين درهم صادرات لعدد 124 بياناً جمركياً، فيما بلغ إجمالي كمية البضائع 11.8 ألف طن، بنحو 11.6 ألف طن للواردات، و186.7 طناً للصادرات.
خدمات
وأكد عبدالله محمد الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي أن الخدمات التي تقدمها جمارك دبي للمشاركين والعارضين، وكذلك زوار «إكسبو» عالمية المستوى، مشيراً إلى أن الدائرة قدمت 24 مبادرة لدعم «إكسبو»، واستكملنا تنفيذ هذه المبادرات بنسبة 100%، كما أنجزنا مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين، لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية للمشاركين بالحدث، وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ«إكسبو» كونه مشغلاً اقتصادياً معتمداً، فضلاً عن إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب.
وقال: إن استضافة هذا الحدث من شأنه أن يمثل إضافة نوعية وثرية لمنظومة الاقتصاد المحلي الشاملة، وأن يحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، وترسخ مكانة دبي على خريطة المدن العالمية بوصفها مقصداً للسياحة والاقتصاد والاستثمار والعيش برفاهية وسعادة، مشيراً إلى أن جمارك دبي قدمت أفضل التسهيلات والخدمات الجمركية للمشاركين في «إكسبو»، وتضع الدائرة في مقدمة أولوياتها اختصار المدة الزمنية اللازمة لإنجاز معاملات التخليص الجمركي للمشاركين، وذلك من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة الخاصة بجمارك دبي، كما تقوم الدائرة بتيسير الإجراءات المتعلقة باعتماد تصاريح إدخال البضائع المقيدة، التي تصدرها الجهات المحلية والاتحادية.
مبادرات
بدوره، قال محمد الأنصاري المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال لدى «إكسبو 2020 دبي»: بفضل المبادرات المميزة والدعم الكبير الذي يقدمه شركائنا، ومن ضمنهم جمارك دبي سيكون «إكسبو 2020 دبي» الدورة الأكثر تميزاً في تاريخ «إكسبو» الدولي.
وأضاف: كل ما يتحقق من إنجازات في مسيرة الاستضافة يبرز قدرة الإمارات بجميع مؤسساتها الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع المشاركين على جمع العالم تحت سقف واحد، بهدف إيجاد حلول عملية لكثير من التحديات التي يواجهها العالم في هذا العصر، وتحقيق شعار الحدث «تواصل العقول وصنع المستقبل».
وتعمل جمارك دبي على توفير المتطلبات كافة المتعلقة بتطوير آلية سير العمل ومواكبة التوسعات الجديدة، في مطار آل مكتوم من خلال توفير الأجهزة التقنية الحديثة، التي من شأنها تسريع مرور المسافرين وتسهيل حركة الشحن، حيث تم تزويد مطار آل مكتوم بـ 13 جهاز فحص متطوراً، إضافة إلى توفير الكادر البشري المؤهل للعمل في هذا الصرح والمنفذ الحيوي، الذي يعد واحداً من أهم منافذ الإمارة على العالم الخارج، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الزوار والعارضين للحدث العالمي.
قناة ذكية
وتوجت جمارك دبي مبادراتها لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي «معرض إكسبو»، من خلال تطوير قناة ذكية لتقديم خدمات جمركية فريدة من نوعها للمشاركين في الحدث، حيث قامت فرق العمل المتخصصة في الدائرة بتطوير بنية متكاملة لقناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية» لتخليص الشحنات القادمة إلى «إكسبو» خلال زمن قياسي للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة، لتمكين العارضين من إتمام معاملاتهم الجمركية من دون تأخير ودعم قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج من مشاركتهم في المعرض.
وتعد قناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية»، والتي كانت من المبادرات الجمركية، التي تضمنها ملف الترشيح من أهم المبادرات التي طورتها جمارك دبي، حيث تتكامل قناة «إكسبو الذكية» مع المبادرات، التي تم تطويرها لدعم نجاح هذا الحدث العالمي.