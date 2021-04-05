تباين إغلاقات الأسهم.. والسيولة دون المليار

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع سيطرة التحركات العرضية على المؤشرات، في ظل غياب المحفزات، فيما انخفضت السيولة مجدداً دون المليار درهم، مع تركزها بشكل رئيس في أسهم 3 شركات.

وارتفع سوق أبوظبي 0.2% إلى 5953 نقطة بدعم أسهم الاستثمار والاتصالات والسلع، فيما انخفض سوق دبي 0.29% عند 2550 نقطة بضغط أسهم العقار والاتصالات والاستثمار والتأمين والخدمات والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 891.36 مليون درهم منها 837.9 مليوناً في أبوظبي و53.46 مليوناً في دبي، وجرى تداول 217.1 مليون سهم، موزعة بواقع 158.3 مليوناً في أبوظبي و58.8 مليوناً في دبي، من خلال 2854 صفقة. واستحوذت أسهم «أبوظبي الأول» و«العالمية» و«الدار» على نحو 60% من السيولة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.14% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.56% و«إعمار للتطوير» 1.57%، فيما ارتفع «داماك» 1.69% و«ديار» 0.37% و«إعمار مولز» 0.58% واستقر «الاتحاد العقارية»، وانخفض قطاع الاستثمار 0.91% بضغط نزول «دبي للاستثمار» 1.22% و«شعاع كابيتال» 0.3% فيما استقر «سوق دبي المالي».

وصعد قطاع البنوك 0.01% مع نمو «أملاك»2.55%، فيما استقر «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، وارتفع قطاع النقل 0.05% بعد صعود «أرامكس» 0.76%، فيما انخفض «العربية للطيران» 0.78% و«الخليج للملاحة» 1.17%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 10.67 ملايين درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 7.3 ملايين درهم، ثم «أرامكس» 6.5 ملايين درهم. وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 2.55%، فيما كان «بي إتش مباشر» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 11 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار 2.27% مع نمو «العالمية القابضة» 2.47% و«الواحة كابيتال» 0.86% فيما انخفض «إشراق» 1.52%، وصعد قطاع الاتصالات 0.18% مع نمو سهم «اتصالات» بذات النسبة.

وتراجع قطاع البنوك 0.08% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 0.27% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.63%، واستقر «أبوظبي التجاري»، ونزل قطاع العقار 0.08% مع هبوط «رأس الخيمة العقارية» 1.69%، فيما استقر «الدار العقارية»، وانخفض قطاع الطاقة 0.14% على وقع هبوط «أدنوك للتوزيع» 0.22% فيما استقر «طاقة» و«دانة غاز».

هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 231 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 174.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 151.7 مليون درهم. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 5.2%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.86%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 108 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 230 ألف درهم، ونحو البيع بدبي، بصافي استثمار 11.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 11.3 مليون درهم، ونحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 230 ألف درهم.

إفصاحات

★ تعقد مجموعة الشارقة اجتماع الجمعية العمومية 29 أبريل للنظر في عدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2020.

★ تجتمع الجمعية العمومية لشركة «أسمنت رأس الخيمة» 11 أبريل، للنظر في مقترح عدم توزيع أرباح عن 2020.

★ تعقد «الوثبة الوطنية للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية 25 أبريل، للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال بإجمالي 10.35 ملايين درهم.

★ أعلنت «أملاك للتمويل» أنها تتفاوض من أجل التسوية مع الطرف الآخر فيما يخص الحكم الصادر لصالحها في 2019 بقيمة 780 مليون درهم. وكانت «أملاك» أعلنت في 2019 عن صدور حكم لصالحها في دعوى منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ 2013.

★ قام مجلس إدارة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» بتعيين عبد الله النعيمي رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من 11 أبريل.

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