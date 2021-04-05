«أبوظبي الأول» يستكمل إنشاء شركة متخصصة في المدفوعات

المصدر: أبوظبي - البيان

استكمل بنك أبوظبي الأول تأسيس منصة أو شركة مدفوعات تابعة له ومملوكة بالكامل من قبله تحت اسم «Magnati». وتستند الهوية المؤسسية الجديدة إلى الإمكانيات الكبيرة والفرص المثمرة والشراكات المتينة، والتي تسعى الشركة من خلالها إلى تحويل المدفوعات إلى فرص واعدة.

تتيح هذه الشركة الفريدة من نوعها الفرصة لعملائها لتنمية أعمالهم من خلال الاستفادة من البيانات لتعزيز الدخل، واستخدام الجيل الجديد من التقنيات المتطورة؛ مثل واجهات برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإثراء أعمالهم وتعزيز كفاءتها.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يأتي تأسيس «Magnati» كشركة مدفوعات تتسم بالمرونة وتسعى للنمو في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحولاً متسارعاً نحو المدفوعات الرقمية.

ومن خلال إنشاء هذا الكيان المستقل الذي يعمل وفقاً لاستراتيجيته الخاصة وبإدارة فريق يتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال؛ فإننا على ثقة بأن الشركة قادرة على توظيف أعلى التقنيات الخاصة بها إلى جانب البيانات وعلاقاتها الجيدة مع العملاء لتحقيق أفضل قيمة للشركة ولبنك أبوظبي الأول والمساهمين.

ولا يمثل تأسيس هذه الشركة خطوة استراتيجية رئيسية بالنسبة لبنك أبوظبي الأول فحسب؛ بل يعدّ نقطة تحول في قطاع المدفوعات الذي يواصل تحقيق نمو ملموس ومتسارع.

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