إعادة تشكيل مجلس إدارة «جمعية دبي للصيادين» برئاسة أحمد حارب

المصدر: دبي – البيان

أصدر معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد قراراً وزارياً رقم (48) لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، برئاسة اللواء طيار أحمد محمد ثاني حارب، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 03-03-2021.

وعقد المجلس بتشكيله الجديد أول اجتماع له بمقر الجمعية، وتم خلاله تعيين جمال محمد المري نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وجمعة خليفة بن ثالث أميناً للصندوق، وعمر أحمد المهيري أميناً للسر، فيما تم تعيين عبد الناصر علي سعيد بن مليح الشامسي مديراً عاماً للجمعية، بالإضافة إلى انضمام كل من محمد عبيد بن عابد، وسعيد خليفة عبد الله المري أعضاء لمجلس الإدارة.

وأكد مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماعه الأول أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الجمعية والمتمثلة في خدمة الصيادين المحليين، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز روح التعاون المتبادل بينهم، بالتزامن مع استمرار تطوير آليات تنظيم مهنة بيع الأسماك والمشاركة في إقرار التشريعات، التي تهدف لتذليل الصعوبات ودعم مهنة الصيد والصيادين، وتقديم موارد متخصصة وخبرات تجارية، تساعد على تطوير وتعزيز النمو الاقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز