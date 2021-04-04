«توشيبا» تطلق من دبي مجموعة مواقد الغاز اليابانية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت توشيبا عن إطلاق كتالوج مجموعة منتجاتها الشامل ليتضمن أحدث مجموعة طهي، ما يجعلها أول علامة تجارية يابانية تزود المستهلكين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مواقد الغاز.

ووفرت توشيبا من خلال شركة الفطيم للإلكترونيات وكيلها المحلي في الإمارات المنتجات كافة التي تضمنها كتالوجها الأخير من مواقد الغاز اليابانية وخاصة المواقد من فئة Lava، ووفرت المواقد بحجمين (60 × 60 سم و90 × 60 سم)، ويلبي التصميم المريح للمنتجات احتياجات المستهلكين في ميزات أمان عالية المستوى، مثل الحماية من فشل اللهب التي تغلق تلقائياً إمدادات الغاز عند إطفاء اللهب وباب وغطاء موقد زجاجي يغلق بسلاسة.

وتجويف المواقد المطلي بالمينا مقاوم للخدش والبقع، ما يجعل التنظيف والصيانة خاليين من الإجهاد. وفي الوقت ذاته، تجمع الجماليات الخالدة بين اللمسات الأخيرة الأنيقة ذات اللون الرمادي غير اللامع والمضادة لبصمات الأصابع وزخارف الذهب الوردي للحصول على مظهر أملس ورائع.

حب الجودة

وقال روبن كاديان، رئيس أعمال توشيبا للأجهزة المنزلية في منطقة الشرق الأوسط: تقديراً منا لضيق الوقت لدى عملائنا وحبهم للجودة، فقد استخدمنا معرفتنا الواسعة بالمنتجات وفهم المستهلك للارتقاء بتجربة الطهي لدى مستخدمينا وضمان الأداء الممتاز بإطلاق فئة Lava.

وأضاف كاديان: نأخذ دائماً في الاعتبار القيم اليابانية المتمثلة بالدقة والحرفية عند تصميم منتجاتنا، وأحدث مجموعة مواقد الغاز لدينا ليست استثناءً.

وقال ساشين وادوا، المدير العام لشركة الفطيم للإلكترونيات: «نتطلع إلى استمرار نمو علاقات العمل مع توشيبا ويسعدنا تزويد مستخدمينا النهائيين المخلصين منتجاً آخر عالي الجودة منها، ونتوقع أن يلقى ترحيباً جيداً في دول مجلس التعاون الخليجي».

المزايا تصنع الفرق

والموقد يراقب منظم الحرارة المدمج والمجس الحساس باستمرار درجة الحرارة لضبط الحرارة تلقائياً والعمل مع مروحة الحمل الحراري المتقدمة للمساعدة على تقديم تجربة طهي احترافية ومثالية.

ويحافظ الباب الزجاجي المزدوج المعزول منخفض الانبعاث على الحرارة عن طريق انعكاسها داخل التجويف لمنع فقدان الطاقة، مع مراعاة عزل لوحة الباب الخارجي بطلاء واقٍ حراري. مقارنة بالزجاج المقسى التقليدي، يتميز الزجاج منخفض الانبعاث بعزل حراري فائق بدرجة حرارة سطحية أقل بنسبة 18% للحصول على تجربة طهي فائقة.

ومع فهم احتياجات العائلات المزدحمة، فإن أكبر حجم للوحدة هو 115 لتراً لاستيعاب صينية تحمير كبيرة أو عدة أطباق مختلفة بشكل مريح، ودرج كبير يمكن استخدامه للحفاظ على أطباق التقديم دافئة.

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