كيف نحقق أقصى استفادة من البيانات في المستقبل؟

ترك وباء «كوفيد 19» بصمة كبيرة على الأعمال التجارية من مختلف الصناعات ليلقي بظلاله على الاقتصادات حول العالم. وعلى الرغم من أن بعض الأسواق تأثرت أكثر من غيرها، تعيّن على الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، إجراء تغييرات كبيرة وسريعة للتكيف مع هذه الأوقات الصعبة غير المسبوقة.

لقد فرض الوباء خلال فترة قصيرة جداً، تغييرات كبيرة في طريقة سير العمل اليومي والعمليات المتبعة، التي كانت تتطلب في الحالة الطبيعية عمليات تخطيط تستغرق الكثير من الوقت قبل تنفيذها.

وعلى الرغم من أن تداعيات الوباء كانت ولا تزال تثقل كاهل الكثيرين، نعتقد أن بعض التحديات التشغيلية التي تمخضت عنها هذه الأزمة قد تكون مفيدة في نهاية المطاف، وقد تحمل معها الكثير من فرص الازدهار والنمو للشركات في هذا الواقع الجديد.

فلو عدنا بالذاكرة إلى السنة الماضية، سنرى أن الكثير من الشركات بدأت خلال تلك الفترة باغتنام كل فرصة تمكنها من خفض التكاليف من أجل تخطي هذه الأوقات الصعبة بنجاح.

وقد تعلمت العديد من العلامات التجارية الكثير مع تفشي الوباء، بحيث لم تعد العمليات المصممة للبقاء على المدى القصير كافية. واليوم حان الوقت بالنسبة للمؤسسات التقدمية لبدء العمل على مرحلة التعافي والتركيز على وضع قيم جديدة وتصحيح مسارها واعتماد سياسات جديدة وتسريع تحولها الرقمي. وفي وقت اعتمد فيه الكثيرون على العمل عن بُعد بشكل كامل، من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى تعزيز مستويات المرونة والتنويع ضمن نماذج عمل الشركة.

ولا شك أن هذا هو الوقت المناسب لقادة الأعمال الراغبين بتحقيق الانتعاش على مستوى الإيرادات، للبحث عن سبل جديدة لخلق قيمة طويلة الأمد، وضمان استمرارية الأعمال واستبدال الحلول المؤقتة بأخرى دائمة.

والحقيقة أن العديد من الشركات اليوم تدرك أن الوقت قد حان لتعزيز المناقشات حول إدارة البيانات بمختلف جوانبها، من إمكانية الوصول إلى التوافر والتسليم والأمان. ويساعد التركيز على هذه العناصر الأساسية الأربعة في تحسين الأثر المرجو لاستراتيجية إدارة البيانات الحديثة على الأداء العام للشركة.

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