الاتحاد لائتمان الصادرات: الإمارات ترسخ مكانتها منصة مفضلة لمستثمري العالم

المصدر: دبي ـ البيان

عبّرت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، عن تهانيها للدولة بمناسبة تبوئها المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً في في المؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير مواردها الطبيعية وإمكاناتها لتؤكد مركزها القوي في القطاع الاقتصادي وترسخ مكانتها منصة مفضلة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

كما أن تبوؤ الدولة هذه المرتبة العالمية يعكس حرصها وأهدافها الرامية إلى دعم نمو القطاع غير النفطي كجزء من استراتيجيتها لتسريع التنويع الاقتصادي، حتى في خضم أزمة كوفيد 19».

وأضاف: "إن الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة بدولة الإمارات، وموقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة التي تسهل نمو الأعمال، بالإضافة إلى اللوائح والتشريعات التي تحمي الاستثمارات الأجنبية، جميعها عوامل تعزز قدرة الشركات الإماراتية على توسيع أعمالها على الصعيد العالمي، وتساهم في جذب المستثمرين الذين بإمكانهم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها دولة الإمارات كونها منصة عالمية تسهل الوصول إلى الأسواق الدولية.

يذكر أن دولة الإمارات جاءت من بين 5 دول حققت ثقة أعلى مقارنة بالعام الماضي 2020 في ظل وجود بيئة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

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