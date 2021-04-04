«آفاق الإسلامية للتمويل» تقيم منصة في «مردف سيتي سنتر»

المصدر: دبي - البيان

أقامت «آفاق الإسلامية للتمويل» منصة ترويجية لبطاقتها الائتمانية البلاتينية الجديدة الخاصة بالسيدات، والتي أطلقتها في مارس الماضي خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي، في «مردف سيتي سنتر»، خلال الفترة من 1 إلى 3 من أبريل، واستقطبت عدداً من السيدات اللواتي جذبتهنّ المزايا التي تتحلّى بها هذه البطاقة، بدءاً من التوفير المذهل مروراً بالعروض المميزة لدى مجموعةٍ واسعة من المراكز الطبية ومراكز التجميل، وصولاً إلى الخصومات التي تقدّمها أبرز الأسماء في عالم المجوهرات والاستفادة من تقديماتٍ خاصة وصفقاتٍ وخصوماتٍ حصرية لدى وجهات ومراكز التسوّق داخل الإمارات وفي جميع أنحاء العالم.

إضافة إلى ذلك، استمتعت السيدات بالكثير من الهدايا المميزة التي قدّمتها لهنّ منصة «آفاق» الترويجية على مدى الأيام الثلاثة، وجرى شرح الميزات الفريدة والمتعدّدة اللواتي سيحصلن عليها عند استخدام بطاقة آفاق الائتمانية البلاتينية الخاصة بالسيدات من «آفاق».

وكانت «آفاق الإسلامية للتمويل» قد أطلقت البطاقة الائتمانية البلاتينية الجديدة تحية إلى المرأة في اليوم العالمي الذي يحتفل بها وبموقعها وقدراتها وإنجازاتها، وقدمت لها هذه البطاقة عرفاناً بالجميل لها في جميع الأدوار التي تلعبها كأمّ وأخت وزوجة وعالمة ومسؤولة ومنتجة.

وقد جرى تصميم هذه البطاقة بشكلٍ يحاكي ميزات المرأة العصرية ويواكب احتياجاتها وطموحاتها، مع شكلٍ أنيق وجذاب تزيّنه «زهرة التوليب» التي ترمز إلى الأناقة والبدايات المتجدّدة في الحياة، وهي تمتلك مجموعة من الميزات الفريدة الخاصة للسيدات، منها توفير 2% على كل ما تنفقه حاملة البطاقة على المشتريات، والاستفادة من خصوماتٍ وعروضٍ ومزايا لدى أكثر من 200 متجر ومنتجع صحي ومركز ترفيهي عائلي، بالإضافة إلى خطط الدفع السهلة وعروض التمويل عبر الهاتف.

كما تقدّم خصماً يصل حتى 30% على تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، وخدمة صف السيارات المجانية للمتعاملات المؤهلات، وخطة دفع سهلة ومن دون فوائد على المجوهرات، ودخول مجاني غير محدود إلى صالات كبار الشخصيات في أكثر من 25 مطاراً إقليمياً ودولياً، ويأتي في طليعة كل هذه الميزات الأمان التام الذي يتضمّن رقم تعريف شخصياً وشريحة ذكية وشفرة آمنة، ما يعني استخداماً آمناً يزيد متعة التسوّق متعة.

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