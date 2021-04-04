«الإمارات دبي الوطني» يحتفي بشهر التوعية المالية في أبريل

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن انضمامه إلى الجهود العالمية الرامية لتسليط الضوء على الوعي المالي خلال الشهر الجاري، مؤكداً بذلك التزامه المتواصل تجاه تعزيز الاستقرار المالي لجميع فئات المجتمع في الإمارات.

وفي هذا الإطار، يعتزم البنك تنظيم سلسلة من حملات التواصل الاجتماعي وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الوعي والاستقرار المالي بين العملاء من الأفراد والعائلات طوال شهر أبريل.

ويشمل ذلك منشورات يومية توفر للعملاء نصائح قيمة حول تبني العادات المالية السليمة، إلى جانب المسابقات المشوقة لإثراء معلوماتهم بهذا الخصوص.

علاوة على ذلك، ستواصل سلسلة مقاطع الفيديو بعنوان «الحكماء» تعريف العملاء بكيفية الادخار والإنفاق والاقتراض بحكمة والاستثمار والتخطيط المالي السليم.

ويواصل البنك جهوده المستمرة على مدار العام لتوعية الجمهور والتفاعل مع جميع أفراد المجتمع عبر حملات التوعية المالية والأمنية التي تشمل مختلف أنحاء الدولة، إضافة إلى منصته #moneywise التي توفر مجموعة من الموارد المجانية لمساعدة العملاء على إدارة شؤونهم المالية بطريقة أفضل.

وتشمل المنصة مسرداً شاملاً للمصطلحات المصرفية والمالية لمساعدة العملاء على فهم المصطلحات المصرفية الشائعة؛ ومقالات مفيدة ومسابقات حول تنظيم الشؤون المالية الشخصية؛ وإرشادات حول تنظيم الميزانيات والتخطيط المالي؛ ونصائح أمنية لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال؛ وحاسبة سهلة الاستخدام لمساعدة العملاء على تحقيق الفائدة القصوى من برامج المكافآت.

وإلى جانب ذلك، ينظم بنك الإمارات دبي الوطني عدة برامج تهدف إلى تشجيع طلاب المدارس الثانوية والجامعات على البدء بالتخطيط لأهدافهم المالية في مرحلة مبكرة عبر برنامج «مصرفي ليوم واحد»، والذي يتيح للطلاب تعلم أساسيات ومبادئ الأعمال المصرفية والتمويل.

وينفذ البنك أيضاً ورش عمل هدفها مساعدة العملاء على إدارة ديونهم بشكل أفضل؛ وتعزيز مهاراتهم في التخطيط المالي، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على سجل ائتماني جيد، إضافة إلى حرصه على تعزيز الاستقرار المالي بين موظفيه عبر البرامج التدريبية.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: تمثل التوعية المالية خطوة أساسية نحو ضمان الإدارة الجيدة للموارد المالية الشخصية وتقليص الديون وتنمية الثروات والتخطيط لمستقبل آمن.

وقد ساهمت جائحة «كوفيد 19» في تسليط الضوء على أهمية الاستعداد المالي لمواجهة الظروف الطارئة، ونؤكد في هذا المقام على التزامنا الراسخ بدعم جميع أفراد المجتمع ومن مختلف الأعمار عبر تقديم النصائح والإرشادات التي يحتاجونها لإدارة أموالهم بحكمة وتحقيق الاستقرار المالي.

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