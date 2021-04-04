«جمارك أبوظبي» تنفذ 11631 دورة تدريبية لموظفيها خلال 2020

المصدر: أبوظبي – وام

نفذت الإدارة العام العامة لجمارك أبوظبي، 11631 دورة تدريبية لموظفيها، مع التكرار في مختلف تخصصات العمل الجمركي، بواقع 41.9 ألف ساعة تدريبية خلال عام 2020، في حين بلغ عدد الشهادات التخصصية التي حصل عليها موظفو جمارك أبوظبي، والصادرة عن منظمة الجمارك العالمية 1609 شهادات.

وتنوعت الدورات التدريبية ما بين تخصصية وتفاعلية، حول أمن المنافذ والتخليص الجمركي وإدارة العمل عن بعد، والتفتيش الذكي وإسعاد المتعاملين والابتكار، وذلك في إطار استدامة منظومة العمل الجمركي، عبر تنمية رأس المال البشري، وصقل مهارات فرق العمل الفنية والسلوكية والإدارية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لجمارك أبوظبي، عبر كوادر وطنية قادرة على تحقيق الريادة عالمياً.

وتتسم برامج الخطط التدريبية المتاحة للموظفين الجمركيين بالشمولية لتلبية احتياجاتهم التدريبية، بما يواكب التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الجمارك، وبما يعكس تطور منظومة التدريب الجمركي، وفق أحدث الأساليب المتبعة عالمياً.

وتوفر جمارك أبوظبي مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة لموظفيها، تتوزع بين دورات فنية وسلوكية، بهدف رفع كفاءة المفتشين المتوائمة مع منظمة الجمارك العالمية، كإدارة المخاطر الجمركية، وقواعد المنشأ، وإدارة الحدود المنسقة، وغيرها من الدورات الفنية في القطاع الجمركي.

وتتيح منصة «تدريب» الرقمية لإدارة التدريب والتعلم الذكي، عبر الجلسات الافتراضية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فرصاً تدريبية عالية المستوى لموظفي جمارك أبوظبي، بهدف تطوير مهاراتهم في مختلف مواقع العمل الجمركي.

وقال فهد غريب الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بجمارك أبوظبي، إن الدورات التدريبية التي أنجزها موظفو جمارك أبوظبي في مختلف التخصصات الوظيفية خلال عام 2020، تجسد جهود الإدارة واستمرارها في تطوير مهارات ورفع كفاءات موظفيها، وفق أرقى وأحدث البرامج التدريبية على مستوى العالم.

وأضاف الشامسي أن تطوير منظومة التدريب الجمركي، وتحديثها بشكل مستمر، يأتي بهدف تمكين موظفي ومفتشي الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، في مواجهة مختلف أساليب التهريب وإخفاء البضائع، بما يعزز قدراتهم ومهاراتهم في الكشف عن المهربين، والمساهمة في التصدي لأي محاولات للمساس بأمن وسلامة المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية بجمارك أبوظبي، إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، توفر لموظفيها حلولاً تدريبية مبتكرة، عبر باقة من الدورات التفاعلية، التي تستهدف تعزيز ورفع كفاءة الموظفين الأساسية فنياً ومهنياً، بما يحقق كفاءة الأداء، ويمكنهم من مواكبة تطور المنظومة الجمركية عالمياً.

وأضاف الخاجة أن تطوير منظومة التدريب الجمركي عبر التقنيات الحديثة والمتطورة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، يأتي في إطار خطة التحول الاستراتيجي الشامل، والذي من شأنه أن يعزز مكانة جمارك أبوظبي الرائدة عالمياً في تيسير حركة التجارة، والحفاظ على سلامة المجتمع، عبر كوادر وطنية مؤهلة.

الجدير بالذكر، أن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وقّعت اتفاقية تعاون مع منظمة الجمارك العالمية، بهدف تحميل محتواها التدريبي الإلكتروني «CLIKC»، على منصة «تدريب» الرقمية، وذلك لضمان حصول موظفي الإدارة على أعلى مستويات التدريب العالمية في المجال الجمركي.

وتستخدم «جمارك أبوظبي»، تقنية الواقع الافتراضي، لتدريب مفتشيها عبر محاكاة ميدانية لعمليات التفتيش في المراكز الجمركية البرية والبحرية والجوية، بهدف تطوير القدرات والكفاءات الجمركية، لإنجاز عمليات التفتيش باحترافية عالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز