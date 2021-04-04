"ترايستار" تَحدّد نطاق سعر الطرح بين 2.20 و2.70 درهم للسهم

المصدر: دبي - البيان

دشّنت اليوم شركة النجم الثلاثي للنقليات المعروفة باسم «ترايستار»، وهي شركة عالمية تقدم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة، ويقع مقرها في دبي، طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي للمستثمرين المؤهلين فقط، على النحو المحدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الحد الأدني للطرح يشمل 239.9 مليون سهم عادي تمثل 20% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس المال، وبحد أقصى 287.76 مليون سهم والذي سيمثل حجم صفقة يصل إلى 24٪.

ويأتي الطرح الجديد بعد توقف لقطار الطروحات الأولية في الإمارات دام أكثر من 3 سنوات متتالية، منذ طرح شركتي "إعمار للتطوير" و"أدنوك للتوزيع" نهاية 2017.

وتم الإعلان عن نطاق سعري يتراوح بين 2.20 و 2.70 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يستدل على رسملة سوقية عند إدراج ما يقرب من 2.64 إلى 3.24 مليار درهم.. وستترواح العوائد من المكون الأساسي للشركة من 438 مليون درهم إلى 537 مليون درهما، والمكون الثنائي سيبلغ حوالي من 90 مليون درهم إلى 240 مليون درهم.

ويُتاح الطرح للمستثمرين المؤهلين فقط، فيما تبدأ فترة الاكتتاب من اليوم وتنتهي في 15 أبريل 2021 مع توقع إدراج أسهم الطرح في سوق دبي المالي في 22 أبريل 2021، رهنًا بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان اليوم، قال يوجين مايان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: "يُسعدني بدء الاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشركة، الأمر الذي يمثل فرصة للمستثمرين للمشاركة في طموحات النمو طويلة الأجل لشركة النجم الثلاثي للنقليات. لقد حققت أعمالنا نجاحًا هائلاً على مدار الثلاثة والعشرين عامًا الماضية إذ بلغت إيراداتها 453.4 مليون دولار كما بلغت أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 103.6 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020".

وأضاف مايان: "تتجه مقاييس التشغيل الرئيسية الخاصة بنا للربع الأول من عام 2021 بشكل إيجابي، نحن نتطلع إلى المستقبل ونرى فرصًا هائلة لمواصلة تحقيق نمو ثابت ومستدام بينما نوسِّع انتشارنا الجغرافي وخدمات الدعم التي نقدمها مع الاستمرار في الابتكار وتشكيل صناعة اللوجستيات".

وتأسست شركة النجم الثلاثي للنقليات في عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تطورت لتصبح شركة رائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة للطاقة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة من الشركات الاستثمارية "الممتازة". وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات وتمتلك أكثر من 2000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة.

وبفضل ما تتمتع به من سمعة طيبة من حيث الجودة، والتي تم بناؤها على مدى عقدين من مزاولة الأعمال والالتزام بالسلامة والتميز التشغيلي، أصبحت شركة النجم الثلاثي للنقليات علامة تجارية موثوق بها في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية. وتعد المجموعة الشريك المفضل لشركات النفط العالمية الرائدة وشركات النفط الوطنية في قطاع الطاقة.

وتمتد عروض خدمات شركة النجم الثلاثي للنقليات المتنوعة والمتكاملة لتشمل الخدمات اللوجستية للوقود بهدف دعم بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية للمنظمات الحكومية الدولية في المناطق الجغرافية النائية (الوقود عن بعد) وكذلك المشروعات التجارية (الوقود التجاري) والخدمات اللوجستية البحرية والنقل البري والتخزين بالإضافة إلى مستودعات الوقود. وتتمتع شركة النجم الثلاثي للنقليات بمكانة فريدة كمقدم للحلول اللوجستية الشاملة والمتكاملة للطاقة لقاعدة عملاء عالمية من الدرجة الممتازة يتطلع إليها الكثيرون.

تحظى المجموعة بسجل حافل بالنمو كما يتضح من معدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية التشغيلية الذي بلغ 12.4٪ في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020، كما حققت في تلك الفترة هامش أرباح ثابت قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين يتراوح من 20.1% إلى 22.8%.

وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حققت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 453.4 مليون دولار أمريكي، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 103.6 مليون دولار أمريكي. ويستند هذا السجل إلى نموذج أعمال قوي وتميز تشغيلي وإدارة مالية صارمة.

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