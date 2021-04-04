14 مليار اً صفقات سوق عقارات دبي الثانوي الربعية

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

واصل سوق صفقات إعادة بيع العقارات في دبي، خلال الربع الأول من 2021 مسجلاً 5800 صفقة إعادة بيع لعقارات متنوعة بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار درهم طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات رسمية وتعكس بيانات «السوق الثانوي» تحولات مهمة في السوق العقاري وإشارة قوية على تنامي قناعة المستثمرين باقتناص الفرص الاستثمارية التي يتوقعون جني عائدات كبيرة من ورائها.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي فإن سوق إعادة بيع المباني والفلل السكنية تفوق بشدة على سوق إعادة بيع الشقق السكنية والتجارية كما تجاوز سوق الأراضي أيضاً وسجل 1625 صفقة إعادة بيع لمبان وفلل سكنية بـ 6.3 مليارات درهم، وتصدرت الثنية الرابعة قائمة الأعلى بيعاً بعدما شهدت تسجيل 148 صفقة بـ 583 مليون درهم تلتها حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 127 صفقة قيمتها 488 مليون درهم، ثم وادي الصفا الخامسة بـ 119 صفقة قيمتها 240 مليون درهم.

أما على صعيد السوق الثانوي للوحدات السكنية فقد سجل 3656 صفقة إعادة بيع للوحدات السكنية بـ 4.7 مليارات درهم، وتصدرت منطقة مرسى دبي الأعلى بيعاً بـ 658 صفقة بقيمة مليار درهم، تلتها منطقة برج خليفة بـ 266 صفقة بـ 534 مليون درهم وسجل سوق إعادة بيع الأراضي التجارية والسكنية 519 صفقة قيمتها3.1 مليارات درهم.

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