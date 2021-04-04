دبي تطلق تجربة إفطار رمضاني في أجواء الإمارات

المصدر: دبي ـ محمد عبد الرشيد

كشفت «جيتكس Jetex» لخدمات الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها عن إطلاق تجربة غير مسبوقة بتوفير تناول الإفطار خلال رمضان في الأجواء على متن طائرة خاصة تنطلق من دبي يومياً قبيل الغروب وتتيح مشاهدة أهم معالم دبي والإمارات في تجربة تعد من بين الأكثر تفرّداً إذ تتيح كذلك الاستمتاع بمهارات الطهي الحي لإعداد أشهى الأطباق التي يتم إعدادها بأسلوب Jetex المميز على متن الرحلة التي تستغرق مدتها بين 60 و90 دقيقة. وقال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jetex: يسعدنا أن نقدم مثل هذه الأفكار الخلاقة التي ترتقي بتجربة الطيران الخاص إلى أعلى المستويات الممكنة، تأكيداً على مكانة دبي كوجهة عالمية للأنشطة السياحية والترفيهية.وأوضحت الشركة أن الرحلة تبدأ قبيل الغروب في مبنى Jetex للطيران الخاص في منطقة دبي الجنوب (مشروع محمد بن راشد للطيران)، حيث يتم الترحيب بالضيوف ومن ثم نقلهم بسيارات فاخرة إلى الطائرة الخاصة وتقلع الرحلة، التي تتسع لـ6 ضيوف في اتجاه أبوظبي أولاً وتتواصل بعد ذلك فوق المنطقة الصحراوية باتجاه مدينة العين شرقا ومشاهدة أعلى قمة في الإمارات في «جبل جيس».

كذلك يحظى الضيوف بمشاهدة ضفاف المحيط الهندي وبعض ملامح من الفجيرة، قبل أن تتابع الرحلة مسارها شمالاً وصولاً إلى رأس الخيمة ومن بعدها التوجه جنوباً فوق الشريط الساحلي للخليج العربي في إمارات أم القيوين، وعجمان، والشارقة، قبل أن تعاود أدراجها لإتاحة الفرصة للاستمتاع بمشاهدة خط أفق دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز