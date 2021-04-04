تراجع «الإيبور» بجميع آجاله عدا 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

سجلّت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور» تراجعاً بجميع آجالها خلال الربع الأول من العام الجاري، عدا أسعار الفائدة لأجل 6 شهور والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال وفقاً لأحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وارتفعت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور 22.5% من 0.49084% في نهاية ديسمبر 2020 إلى 0.60139% نهاية مارس الماضي بينما انخفضت أسعار الفائدة طويلة الأمد لأجل سنة 8.1% من 0.65382% إلى 0.60096%. وتراجعت الفائدة لأجل 3 أشهر 22.7% إلى 0.39567% من 0.5125% ونزلت الفائدة لأجل شهر 15.7% من 0.24457% إلى 0.20613% وانخفضت لأجل أسبوع 31% من 0.18354% إلى 0.12656% وهبطت الفائدة لأجل ليلة 24.7% من 0.14255% إلى 0.10735%.

وكانت أسعار الإيبور سجلت تراجعاً كبيراً في فبراير الماضي حيث انخفضت أسعار الفائدة طويلة الأمد لأجل سنة 25.8% وتراجعت الفائدة لأجل 6 شهور 9.7% ونزلت لأجل 3 أشهر 33.6% وهبطت الفائدة لأجل شهر 9.5 %وانخفضت لأجل أسبوع 17% وهبطت الفائدة لأجل ليلة 14.06% من 0.14255% إلى 0.1225%.

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