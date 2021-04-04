مجلس إدارة جديد لـشركة رأس الخيمة العقارية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقدت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة العقارية اجتماعاً برئاسة محمد حسن عمران، رئيس مجلس الإدارة، بحضور الأعضاء والإدارة التنفيذية والمساهمين، تم خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد.

وبعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، اعتمد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، إضافة إلى مناقشة ميزانية الشركة وحساب الخسائر والأرباح والتصديق عليها. كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بالإضافة إلى قرارات أخرى.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز عبدالعزيز عبدالله سالم الزعابي، محمد أحمد رقيط، الشيخ أحمد بن عمر القاسمي، محمد غباش أحمد غباش، محمد علي مصبح النعيمي، عبدالله راشد جاسم العبدولي، ياسر عبدالله محمد الأحمد، هذا وقد قرر المجلس تعيين عبدالعزيز الزعابي رئيساً لمجلس الإدارة ومحمد أحمد رقيط نائباً للمجلس.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 114 مليون درهم في 2020 مقارنة بـ93 مليوناً في 2019، وزيادة أصول المجموعة عند 5.8 مليارات درهم نهاية 2020 مقارنة بـ5.6 مليارات في 2019.

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