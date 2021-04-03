تدشين إنتاج «مزارع ميرة» في دبي

المصدر: دبي - البيان

دشنت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لتطوير الريف الأفغاني أول إنتاج لـ«مزارع ميرة» في أفغانستان من الفواكه المجففة والمكسرات بالإضافة إلى الزعفران. تتم التعبئة في عبوات أنيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في إمارة دبي حيث تهدف المبادرة إلى خلق فرص عمل للنساء القرويات والمعوزات في أفغانستان، ودعمهن في مجالات الصحة وتعليم أبنائهن.

وتمكن مشروع «مزارع ميرة» من توفير أفضل وأجود أنواع الزعفران والفواكه المجففة والطازجة والمكسرات والمواد الغذائية من المزارع الأفغانية، والتي تتميز بكونها عضوية وطبيعية ويتم قطفها يدوياً كما يمكن شراء هذه المنتجات الطبيعية في الإمارات عبر الموقع الإلكتروني: www.mirafarms.com

ويأتي تدشين هذه المبادرة في إطار المشاريع التنموية والإنسانية التي تشرف عليها «مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد» منذ أكثر من 12 عاماً بهدف تمكين المرأة الأفغانية وتزويدها بمصادر مستدامة للدخل وتعزيز فرص حصولها على التعليم والتنمية الاجتماعية، الرعاية الطبية، المياه النظيفة والإصلاحات الاقتصادية.

بهذه المناسبة قال مايوند جبارخيل المدير التنفيذي لمبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد: «نجحت المبادرة حتى الآن بدعم أكثر من 100 ألف شخص في أفغانستان بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى فرص التعليم والحصول على الرعاية الصحية المجانية. حيث وفرت فرص عمل لأكثر من 8000 حرفي أفغاني، 70 بالمئة منهم من النساء. وأشرفت على تسهيل دخول أكثر من 15.000 طفل إلى المدارس المحلية، وعلاج أكثر من 70.000 موظف وعائلاتهم في المستشفيات».

وأضاف: «كما أطلقت المبادرة مشروع «Zuleya» للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات لبيع السجاد المصنوع يدوياً ومنتجات الحياة العصرية التي يتم تصنيعها في أفغانستان بهدف إعادة استثمار جميع الأرباح في دعم مشاريع المبادرة. وبالإضافة إلى عرض منتجاتها في صالات العرض في جميع أنحاء الدولة، ستطلق «Zuleya» أيضاً منصة للتجارة الإلكترونية لزيادة تواجدها العالمي وتوفير منتجات يدوية تحافظ على عراقة المهارات الحرفية ودعم المجتمعات وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

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