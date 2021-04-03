«تانيشك» تطرح برنامج «إنسيركل» للولاء في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت علامة المجوهرات «تانيشك» في شركة تيتان عن طرح برنامج الولاء «إنسيركل» في الإمارات، حيث أصبح بمقدور العملاء الانضمام إلى قاعدة بيانات متينة، تضم ما يزيد على 19 مليون من المتسوقين السعداء، مع طرح الشركة برنامج الولاء الرائد في عالم المجوهرات في المنطقة.

ويمكن لأي شخص يتسوق في متجر «تانيشك»، الذي تم افتتاحه مؤخراً في مينا بازار بدبي على مساحة تبلغ 2000 قدم مربعة، تجميع النقاط واستردادها على كل عملية شراء. ويضم متجر تانيشك دبي تشكيلة رائعة من المجوهرات الذهبية عيار 18 قيراطاً و22 قيراطاً، والألماس، والسوليتير، والكوندان البولكي، إضافة إلى مجموعة استثنائية من مجوهرات الأحجار الكريمة الملونة.

وبمقدور العملاء أن يصبحوا أعضاء في برنامج ولاء «إنسيركل» دون أن يترتب على ذلك أي رسوم إضافية، كما بوسعهم البدء في كسب النقاط من أول عملية شراء يقومون بها. ويعتبر تجميع النقاط أمراً سهلاً للغاية، ويسمح للأعضاء بترقية العضوية والانتقال إلى مستويات أعلى بدءاً من المستوى الفضي إلى الذهبي أو البلاتيني، بهدف زيادة وتحسين الفوائد والمكافآت، التي يحصلون عليها.

وبمناسبة طرح برنامج «إنسيركل»، قال كوروفيلا ماركوز، مدير العمليات في قسم الأعمال الدولية، شركة تيتان: «الأمر الرائع في برنامج الولاء «إنسيركل» هو إتاحة الفرصة للعملاء للبدء في كسب نقاط المكافأة من أول عملية شراء، فضلاً عن تعزيز العضوية مع كل عملية شراء يقومون بها. ويمكن لجميع الأعضاء الاستمتاع بمجموعة من المزايا تشمل عروض المناسبات الخاصة، وتنظيف المجوهرات مجاناً في المتجر، إلى جانب الحصول على خصومات حصرية».

وأضاف: «أسهمت العديد من العوامل في تطوير برنامج «إنسيركل»، بما فيها نمو المحافظ الرقمية، تغيير عادات التسوق لدى المستهلكين بسبب الجائحة العالمية، إضافة إلى الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المتنوعة لعملائنا، أثناء وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بتوسيع نطاق أعمالنا، ويعتبر «إنسيركل» حالياً أفضل برنامج ولاء في فئته في الهند، ويجسد نهجنا الشمولي في تقديم أفضل الخدمات والعروض والمكافآت للعملاء، ويشتمل على فوائد ملموسة تضمن تكرار هذه التجربة الناجحة في المنطقة».

ويتوفر برنامج «إنسيركل» لعملاء تانيشك الآن في الإمارات، وسيتم تحويله في وقت قريب إلى برنامج ولاء موحد في الدولة، يتيح للعملاء تجميع واستبدال النقاط لكل العلامات التجارية التابعة لشركة تيتان، والتي تشمل مختلف الفئات بما فيها الساعات.

واختتم ماركوز: «إن طرح برنامج ولاء العملاء يشكل نقطة تحول في المسيرة الناجحة لشركة تيتان بالمنطقة، فقد قمنا بافتتاح أول متجر عالمي لتانيشك، كما قدمنا للعملاء مؤخراً خدمة مكالمات الفيديو في متجرنا، إضافة إلى توسعة نطاق أعمال شركة تيتان للساعات، وحان الوقت الآن للمحافظة على هذه الإنجازات والارتقاء بها مع طرح «إنسيركل»، البرنامج الذي أثبت كفاءة عالية ونجاحاً منقطع النظير، ويشكل مثالاً واضحاً على التجارب الخاصة والفاخرة المقدمة للعملاء، والتي تشتهر بها علاماتنا التجارية».

يشار إلى أن برنامج «إنسيركل» 5 يستقبل أعضاء جدد كل 60 ثانية في الهند، ويحقق العملاء مكاسب كبيرة من خلال هذا البرنامج، تتمثل في الحصول على أكثر من مليار نقطة كل عام.

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