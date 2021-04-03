محمد بن راشد: "دبي عاصمة الاقتصاد الابداعي" في المنطقة والعالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي دبي عاصمة الاقتصاد الابداعي في المنطقة والعالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "دبي عاصمة الاقتصاد الابداعي" في المنطقة والعالم... برنامج استراتيجي أطلقناه اليوم لمضاعفة عدد الشركات الابداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8 آلاف شركة إلى15 ألف شركة خلال خمس سنوات .. وعدد المبدعين من 70 ألفاً في دبي حاليا إلى 150 ألفاً..

وأضاف سموه: "لدينا مجمعات إبداعية في التصميم والمحتوى والثقافة والفنون وغيرها .. وسنطلق غيرها .. ولدينا هدف برفع مساهمة هذا القطاع من 2.6 إلى 5٪ من ناتجنا المحلي الاجمالي .. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية .. والإبداع جزء من اقتصادنا .. وجزء من جودة حياتنا .. ومحرك رئيسي لمستقبل بلادنا".

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