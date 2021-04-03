افتتاح مركز اللؤلؤة الخضراء للفواكه والخضروات بمدينة العامرة

المصدر: العين – البيان

افتتح مركز اللؤلؤة الخضراء للفواكه والخضروات بمدينة العامرة في منطقة العين برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض وفي إطار تشجيع قطاع المشاريع والخدمات الاقتصادية والتجارية التي تعود لرواد الأعمال من الشباب المواطنين، وذلك بحضور عدد من المواطنين والمقيمين. ويتميز المركز الذي أسسه المواطن عبد الرحمن القحطاني بتأمين جميع أنواع الخضروات مباشرة من المزارعين المتخصصين في منطقة العين إلى جانب أنواع الخضار والفواكه من المزارع ضمن المواسم والتي تكون طازجة أكثر والغنية بالفوائد إضافة إلى بعض المنتجات العضوية من المزارع التي تتميز بثمار البيئة الطبيعية.

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