إطلاق مشروع «ابن غاطي ميراج» في دبي بتكلفة 200 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ابن غاطي للتطوير العقاري»، إحدى الشركات في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع «ابن غاطي ميراج» في قرية جميرا الدائرية في إمارة دبي بتكلفة استثمارية تصل إلى مئتي مليون درهم.

ويقع مشروع «ابن غاطي ميراج»، في موقع مركزي في قرية جميرا الدائرية في دبي، ما يوفر للمقيمين سهولة الاتصال بجميع المواقع الرئيسة داخل الإمارة، وكذلك سهولة الوصول إلى المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية من حمامات للسباحة والمحال التجارية ومركز التسوق وصالة الألعاب الرياضية ومناطق لعب للأطفال والحدائق والمتنزهات.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة ابن غاطي للتطوير العقاري، إن إطلاق مشروع «ابن غاطي ميراج» الجديد يأتي للتأكيد على قوة ومتانة القطاع العقاري في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية بشكل عام، ويعكس مواصلة النهج التوسعي للشركة في قطاع العقارات في الإمارة وسط ثقة كبيرة بتعافيه في العام الحالي.

وأوضح أن استراتيجية ابن غاطي تستهدف تقديم مشروعات عقارية ذات جودة عالية، للعملاء الذين يبحثون عن التوازن الصحيح بين جودة العقار والموقع المتميز وأسلوب الحياة الراقي.

وأضاف إن الشركة تحرص دائماً على توفير المزيد من العروض التي تناسب شرائح متنوعة من العملاء، في ظل الثقة الكبيرة بمشاريع «ابن غاطي للتطوير»، ولا سيما مع التقدم المستمر في الأعمال الإنشائية بالمشاريع كافة وفق الخطط المحددة، متوقعاً تحقيق النجاح في مبيعات هذا المشروع الذي سيحظى بقدر عالٍ من الإقبال من قبل المشترين المحتملين.

وأضاف ابن غاطي إنه من المقرر تسليم مشروع «ابن غاطي ميراج» من شهر مارس 2022، ويعد هذا الطرح الثالث لمشروعات الشركة في منطقة قرية جميرا الدائرية، ليرتفع عدد الشقق التي تم طرحها في المنطقة من قبل الشركة إلى 500 شقة.

وأشار محمد بن غاطي، إلى أن مساحة المشروع تصل لنحو 300 ألف قدم فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية نحو 160 شقة موزعة على (90 شقة تتكون من غرفة وصالة و70 شقة أخرى تتكون من غرفتين وصالة)، مضيفاً إن البناء عبارة عن دور أرضي و5 طوابق ويتضمن مسبحاً وصالة رياضية وخدمات متكاملة.

وأضاف ابن غاطي: «نراهن على مستقبل الاستثمار العقاري في دبي وسط المحفزات الاقتصادية والتشريعية والمبادرات الحكومية الداعمة بقوة للقطاع والتي تشمل تسهيلات منح الجنسية للأجانب، وقرب تنظيم معرض إكسبو دبي الدولي بجانب استراتيجية دبي الصناعية في عشر السنوات المقبلة».

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ابن غاطي للتطوير العقاري، إلى الثقة الكبيرة التي تتمتع بها عقارات «ابن غاطي» للمستهلكين والمستثمرين من الفئات كافة سواء متوسطي ومرتفعي الدخل، وتمتلك الشركة خطة توسعية كبيرة وطموحة في سوق دبي العقاري.

ولفت ابن غاطي إلى أن «جميرا الدائرية» ليست مجرد قرية فاخرة للعيش بأسعار معقولة ولكن أيضاً هي مركز رائع للمستثمرين نظراً إلى موقعها المتميز وقربها من كل شيء في دبي.

وتوفر الشقق المتنوعة بالمشروع مساحات معيشــية مريحة لــكل مقيم، ولكل شــقة تصميمهــا الفريد مع مراعاة توفير السكينة والهدوء، وتم تخطيط التجهيزات الداخليــة بعناية فائقة لتوفير أكبر قدر من الراحة والأناقة على حد سواء.

وتجسد المواد الفاخرة والتشطيبات الكاملة في جميع أنحاء المبنى الجودة والحرفية المتميـزة المزودة من أكثر الموردين تميزاً في العالم.

وتمتاز جميع التصميمات بالتوزيع الذكي والمساحات المريحة، ويصل سعر الشقة من غرفة واحدة مساحة 722 قدماً مربعة بعد حسم مقدم بنسبة 30% إلى نحو 485 ألف درهم، فيما يصل سعر الشقة من غرفتين بمساحة 856 قدماً مربعة إلى 689 ألف درهم.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى 10% من قيمة الوحدة وباقي الدفعات بواقع 4900 درهم شهرياً.

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