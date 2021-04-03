تمكن العقارية تنجز «الجيمي أفينيو» في أبوظبي بتكلفة 800 مليون درهم

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة تمكن العقارية – إحدى أبرز الشركات العقارية في دولة الإمارات ومقرها أبوظبي - عن الانتهاء من تنفيذ مشروع «الجيمي أڤينيو» الواقع في قلب العاصمة أبوظبي، إذ يتمتع المشروع الجديد بموقعه المتميز بالقرب من مجموعة من المرافق والوجهات السياحية والخدمية والترفيهية الحديثة.

وقال الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «نحرص على طرح وتنفيذ مشاريع عقارية متنوعة ومتميزة في سوق الإمارات العقاري الذي يشهد طلباً متواصلاً على المشاريع النوعية، مع التزامنا تطبيق المعايير العالية والمستويات القياسية التي تعتمدها الشركة في تشييد مشاريعها وفق أعلى مقاييس الجودة التي تجمع القيمة المضافة مع المزايا والمواصفات التي تلبي احتياجات العملاء وتترجم مفهوم جودة الحياة».

وأضاف د. العفيفي: «وبهذه المناسبة نعلن اليوم عن الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع الجيمي أڤينيو الذي يقع في منطقة الخالدية في العاصمة أبوظبي، وبلغت تكلفته الاستثمارية 800 مليون درهم، و ومخصص للاستخدام السكني والتجاري، ويتميز بفخامته ويقع على مسافة قريبة من كورنيش أبوظبي».

ويضم المشروع 600 وحدة فاخرة من الشقق السكنية التي تتألف من 1 غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، 3 غرف وصالة، بالإضافة إلى مساحات تجارية متميزة، ومساحات للمكاتب، وما يفوق 800 موقف للسيارات.

ويتسم المشروع بتصميمه الأنيق والجذاب، وتطل الواجهات المتميزة على المشهد الساحر لكورنيش أبوظبي، والمناظر الخلابة لمنطقة الخالدية النابضة بالحياة، ويوفر أسلوب حياة صحياً وحيوياً عبر تأمين الدخول إلى نادٍ للألعاب الرياضية ونادٍ صحي، بالإضافة إلى حوض سباحة مع توفير حراسة أمنية خلال 24 ساعة.

وأكد د. العفيفي أن هناك مؤشرات إيجابية ومشجعة تظهرها معدلات النمو المتزايدة التي يشهدها القطاع العقاري ما يوفر معه مزيداً من ضمانات الثقة والثبات التي تتمتع بها مدينة أبوظبي وما تضمه من مقومات سياحية وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى المشاريع والمبادرات التي تطلقها الحكومة.

وأعرب د. العفيفي عن توقعاته أن يشهد القطاع الاقتصادي في إمارة أبوظبي مزيداً من النمو في المرحلة المقبلة بفضل مبادرات القيادة الرشيدة والجهود المبذولة للارتقاء بالقطاع الاقتصادي والتعافي من جائحة كورونا المستجد في أقرب وقت.

وأكد د. العفيفي أن شركة تمكن العقارية عززت مكانتها في السوق العقاري بالدولة، كما توسعت في إدارة العقارات من خلال محفظة عقارية تضم ما يفوق 3000 وحدة سكنية وتجارية.

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