«جمارك عجمان» تحصل على 10 شهادات للمواصفات العالمية

المصدر: عجمان – وام

حصلت دائرة ميناء وجمارك عجمان 10 مواصفات جودة دولية «آيزو» وهي نظام إدارة نظام إدارة الجودة ISO 9001 وإدارة علاقات المتعاملين ISO10002 وISO 10004 وإدارة المخاطر المؤسسية ISO31000 وإدارة البيئة ISO 14001 وإدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة استمرارية الأعمال ISO 22301 وإدارة أمن المعلومات 27001ISO وإدارة الحوكمة المؤسسية BS 31500 وISO10015 جودة التدريب.

وتسلم الشهادات الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك الذي أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز النوعي والمتميز، مؤكداً أن الدائرة وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للتطوير وفي إطار خطتها الإستراتيجية لعام 2021 / 2022 تحرص على تعزيز ثقافة التركيز على المتعاملين وإيجاد قنوات تواصل تفاعلية معهم تشجعهم على تقديم آرائهم ومقترحاتهم باعتبارها المحرك الرئيسي لعملية التطوير المستمر للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها لهم بما يحقق سعادتهم.

وقال إن الدائرة وانطلاقاً من رسالتها في حماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة تسعى دائماً إلى اتباع أفضل النظم الرامية لتطبيق المعايير العالمية في كافة الممارسات وتعزز الحوكمة وجودة الخدمات وتدعم التحسين والتطوير المستمر في الإجراءات والعمليات وتلتزم بأعلى معايير الجودة في تقديم خدماتها مما يسهم في تعزيز ثقة ورضا وسعادة المتعاملين ودعم جهود الريادة والتميز في العمل المؤسسي.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي أن دائرة الميناء والجمارك في عجمان طورت قدراتها في كافة المجالات والقطاعات المختلفة بمبادرات مبتكرة عبر التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة بالتكامل مع العنصر البشري المتواجد على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وهنأ فرق العمل الداخلي وجميع الموظفين على هذا الإنجاز المتميز والذي جاء نتيجة للعمل بروح الفريق الواحد بالدائرة والتنسيق والتعاون بين جميع الإدارات والأقسام والالتزام التام بتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.

وجاء حصول الدائرة على هذه المجموعة من المواصفات الدولية بعد تقييم خارجي شامل ودقيق لجميع أعمال الدائرة من شركة «تي يوفيهيسين» الألمانية والتأكد من تلبية كافة المتطلبات.

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