«فايننشال تايمز»: دبي تتصدر القائمة الخضراء المتوقعة للسياح البريطانيين

المصدر: دبي - سيد صالح

وقعت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن تكون دبي في صدارة القائمة الخضراء للوجهات التي ستسمح الحكومة البريطانية لمواطنيها بالسفر إليها مجدداً، بعد أن فرضت حظراً على السفر للعديد من الوجهات في العالم طوال الأشهر الأخيرة في إطار جهودها للحد من تفشي فيروس «كورونا» المُستجد.

ونشرت «فايننشال تايمز» تقريراً أفادت فيه بأن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، سَيُعلن يوم الإثنين المقبل عن خطة من جانب حكومته للسماح للمواطنين البريطانيين بالسفر مجدداً لبعض الوجهات السياحية العالمية بعد منعهم من السفر إلى هذه الوجهات خلال الأشهر الأخيرة.

وتوقع أن يُعلِن جونسون على قائمة من الوجهات التي ستسمح الحكومة البريطانية لمواطنيها باستئناف السفر إليها للسياحة وقضاء العطلات، والمعروفة باسم «القائمة الخضراء».

وأفاد التقرير بأن «القائمة الخضراء» ستتضمن بالأساس الوجهات التي توفر لمواطنيها وزوارها لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» المُستجد. وأضاف أنه من المُرجح أن تتصدر دبي، الولايات المتحدة وإسرائيل هذه القائمة.

وذكر التقرير أن مصادر اطلعت على خطة جونسون وصرحت بأن معدلات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، وليس مستويات الإصابة بعدواه، هو العامل الرئيسي في تحديد وجهات العُطلات الآمنة نسبياً، والتي سيجري تصنيفها استناداً إلى «نظام إشارات المرور».وعليه، فإن البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة، بما في ذلك وجهات أوروبية ذات شعبية لدى البريطانيين، كفرنسا، أسبانيا وإيطاليا، قد تخضع لأنظمة اختبارات أشد صرامة، أو تبقى خارج «القائمة الخضراء».

وقال أحد المصادر المطلعة على خطة جونسون: «سيكون التركيز على معدلات التطعيم أكثر من عدد الحالات».

وأشار التقرير إلى بيانات أصدرتها جامعة «أوكسفورد» البريطانية وأفادت بأن إسرائيل، الإمارات، تشيلي، المملكة المتحدة، بوتان، البحرين، الولايات المتحدة، جزر المالديف ومالطة هي الأعلى حالياً بين دول العالم في معدلات التطعيم ضد الفيروس.

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