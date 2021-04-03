المصدر: (دبي ـ البيان)

توقع البنك الدولي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً نسبته 2.5% في 2022، وأن تبلغ نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 4.9%، ونسبة الموازنة المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.7%.

وذكر البنك أن ارتفاع معدلات فحوصات «كورونا»، وكذلك ارتفاع معدلات التطعيم، بالإضافة إلى قوة مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية الرئيسية هي الطريق الأساسي الذي تسلكه الإمارات لتجاوز التحديات والتعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس.

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«البنك الدولي»: 2.5% نمو اقتصاد الإمارات 2022

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