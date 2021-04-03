«سوق دبي» يسجل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين ونصف

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي نحو 50 مليار درهم محلقة بمكاسبها الأسبوعية لأعلى مستوى في أشهر مدعومة بتفاؤل المتعاملين مع بدء تداول خام مربان عالمياً وبدء تصنيع لقاح «سينو فارم» محلياً وهو ما رفع الشراء المؤسسي في الأسهم القيادية وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 2.5 % مسجلاً أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير الماضي.



ووصلت مؤشرات سوق دبي إلى 2557.67 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والنقل والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 3.75 % مسجلاً أكبر نسبة صعود أسبوعية منذ 5 يونيو الماضي، ليقفل عند 5.941.52 نقطة بدعم مكاسب البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 9.14 مليارات درهم، منها 8.4 مليارات في أبوظبي و742.4 مليوناً في دبي، وجري تداول 2.26 مليار سهم، موزعة بواقع 1.67 مليار في أبوظبي و592.8 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 24.13 ألفاً.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، أن الأسواق الإماراتية حققت صعوداً ملحوظاً الأسبوع الماضي مع استمرار التفاؤل حيال الفترة القادمة لا سيما مع الإعلان عن تصنيع لقاح «سينو فارم» محلياً بعدما أفصحت «جلفار» عن بدئها تصنيع اللقاح الصيني في مشروع مشترك ما بين سينوفارم وشركة جي 42 في العاصمة أبوظبي لإنتاج 200 مليون جرعة سنوياً، كما استمرت الشركة العالمية القابضة في تعزيز أدائها المميز، حيث شهدت توسعاً سريعاً في أعمالها الرئيسية ونمواً كبيراً في بياناتها المالية.

وأضاف دياب أن التوقعات حيال الفترة القادمة لا تزال إيجابية مع استمرار عمليات التطعيم في البلاد بوتيرة متسارعة وذلك للسيطرة على الفيروس، إضافة إلى استمرار تماسك الأسواق العالمية بجانب ثبات أسعار النفط.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.23 % مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 5 %، فيما تراجع «دبي الإسلامي» 0.4 %، وارتفع قطاع العقار 3.54 % مع صعود «إعمار العقارية» 3.5 % و«إعمار مولز» 4.3 % و«ديار» 3 % و«داماك» 7.3 %، فيما استقر «الاتحاد العقارية» و«إعمار للتطوير».

ونما قطاع الاستثمار 0.34 % بدعم مكاسب «دبي للاستثمار» 0.6 % و«شعاع كابيتال» 2.8 % فيما انخفض «سوق دبي المالي» 0.95 %، وزاد قطاع النقل 2.71 % مدعوماً بارتفاع «أرامكس» 3.7 % و«العربية للطيران» 1.6 % و«الخليج للملاحة» 0.6 %.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 195.75 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 92 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 90 مليون درهم. وحقق «أملاك للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 24.5 %، تلاه «دار التكافل» 16.5 %، ثم «دبي للمرطبات» 11 %، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 37.3 %، تلاه «بي إتش مباشر» 18.9 %، ثم «الصناعات الوطنية» 9.6 %.

وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 51.91 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار51.91 مليون درهم، موزعة بواقع 4.16 ملايين درهم للعرب و26.35 مليون درهم للخليجيين و21.39 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 0.05 % مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.14 % و«أبوظبي الإسلامي» 1.44 % فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.45 %، وصعد قطاع العقار 1.05 % على وقع ارتفاع «الدار» 1.09 % و«رأس الخيمة العقارية» 0.19 %.

وصعد قطاع الاتصالات 6.06 % مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. فيما ارتفع قطاع الاستثمار 21.42 % بعد صعود «العالمية القابضة» 24.62 % مقابل هبوط «الواحة كابيتال» 3.33 % و«إشراق» 5.71 %، وزاد قطاع الطاقة 4.24 % بفعل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 4.42 % و«دانة غاز» 5.62 % و«طاقة» 0.72 %.

هيمن «الدار العقارية» على النشاط مستقطباً 4 مليارات درهم، تلاه «العالمية القابضة» 1.3 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 1.27 مليار درهم. وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع بنسبة 36.1 %، تلاه «العالمية القابضة» 24.6 %، ثم «الوطنية للتكافل» 12.09 %، فيما كان «بالمز الرياضية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 11.5 %، تلاه «أبوظبي الوطنية للتأمين» 6.73 %، ثم «إشراق» 5.7 %.

وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 75.9 مليون درهم، منها 14.74 مليون درهم للعرب و6.8 مليون درهم للخليجيين و54.3 مليون درهم للمواطنين، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 75.9 مليون درهم.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 120 مليون درهم، مها 25.98 مليوناً في دبي، و94.12 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 120 مليون درهم، منها 25.98 مليوناً في دبي و94.12 مليوناً في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز