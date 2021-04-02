360 وحدة فندقية جديدة في «جي بي ار» دبي

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

رصد البيان الاقتصادي تصاعد جهود مجموعة «ميدان» في تشييد مشروع «كورينثيا ميدان بيتش دبي» وهو من أحدث فنادق الخمس نجوم المطلة بالكامل على مياه الخليج العربي عن شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وتولّت شركة «ايه إي 7» الأمريكية عمليات تصميم الفندق، لضمان أن يصبح تحفة حقيقية تعكس الموروث الثقافي لفنون العمارة التي تتميز بها المنطقة.

يضم الفندق الجديد 55 طابقاً تتوزع فيها 300 غرفة، و60 شقة فاخرة، ومن المتوقع اكتمال المشروع قريباً، ويتميّز المشروع الجديد ببرجه الشاهق مع أجنحة أرضية مصممة على شكل مدرّج لضمان إطلالة كل وحداته على مياه الخليج العربي، هذا غير المنازل العائمة التي تمثل امتداداً له. وسوف يحظى الفندق الجديد بأنماط ضيافة وحياة عصرية مع فعاليات ترفيهية ورياضية لجذب السياح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز