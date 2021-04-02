مطار رأس الخيمة الدولي يستقبل أول رحلة ركاب مباشرة من روسيا لشركة "روسيا إيرلاينز"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي اليوم عن بدء رحلات الطيران المباشر التي تربط الإمارة بتسع مدن روسية من خلال تسع رحلات أسبوعية على متن الخطوط الجوية الروسية "روسيا إيرلاينز"، وقد وصلت الرحلة الأولى المدرجة القادمة من مدينة يكاترينبورغ صباح اليوم الجمعة إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمليات مع أكبر دولة في العالم.

وقد هبطت رحلة الخطوط الروسية رقم FV5633 في تمام الساعة 08:35 صباحاً في مطار رأس الخيمة الدولي، مركز الطيران الأسرع نمواً في الإمارات، لتكون أولى رحلات الركاب إلى مجموعة من المدن الرئيسية في روسيا بما في ذلك العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ التي تعرف بكونها واحدة من أهم المدن ومركزاً ثقافياً وتاريخياً متميزاً، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى بما فيها كازان، وسمارا، ويكاترينبورغ، ونيجني نوفغورود، وبيرم، وأوفا، وروستوف أون دون.

وفي هذا السياق، قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة: "يشكل مطار رأس الخيمة الدولي ركيزة أساسية في خطط النمو في رأس الخيمة من خلال الجهود المستمرة لزيادة عدد الوجهات وجداول الرحلات، ومن خلال إقامة الشراكات مع شركات طيران جديدة وتوسيع نطاق الخدمات مع الشركات التي نعمل معها حالياً. وتمثل الشراكة الجديدة مع الخطوط الجوية الروسية "روسيا إيرلاينز" خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية التوسع التدريجي للمطار، حيث سيتم ربط الإمارة بتسع رحلات مباشرة من وإلى روسيا".

وأضاف: "ستكون هذه الخدمة الجديدة مهمة جداً في جذب عدد أكبر من الزوار القادمين من روسيا للتعرف على الوجهات السياحية الفريدة في رأس الخيمة، الأمر الذي يعزز من مساهمة قطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل في الإمارة. وتعد روسيا واحدة من أهم الدول بالنسبة لقطاع السياحة في الإمارات، كما تعد الأعمال التجارية أيضاً عاملاً مهماً جداً في تعزيز التطور والنمو الثنائي. إن الروابط المباشرة الجديدة بين رأس الخيمة وتسع مدن صناعية وثقافية في روسيا ستساعد في تلبية المتطلبات السياحية والتجارية الحالية بين الجانبين، فضلاً عن دعم الطلب الجديد على بناء القدرات في هذا المجال".

بدوره، قال سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: "يشكل بدء الخطوط الجوية الروسية "روسيا إيرلاينز" عملياتها التجارية إلى مطار رأس الخيمة انطلاقة لعملية ربط الإمارة بتسع مدن مختلفة في روسيا. وستسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق وصولنا إلى وجهات جديدة، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين عند التخطيط للسفر عبر مطار رأس الخيمة الدولي. ويأتي تطوير مسارات ربط جديدة ليكون إضافة مهمة بالنسبة للمسافرين تدعم الإجراءات الصادرة قبل عامين والمتعلقة بإتاحة السفر دون الحاجة إلى تأشيرة دخول بين الإمارات وروسيا والتي تم الإعلان عنها في شهر شباط 2019".

وأضاف خانا: "اليوم وفي ظل مؤشرات السيطرة على انتشار فيروس كورونا في الإمارات من خلال اتباع جميع إجراءات الوقاية، وإطلاق حملات التطعيم، وتخفيف القيود المفروضة على السفر، فإننا نتوقع زيادة في الطلب على هذه الخدمة الجديدة. وسنواصل في مطار رأس الخيمة الدولي القيام بدور فاعل في تعزيز الثقة بقطاعي السياحة والأعمال في هذه المرحلة. لقد شكلت القرارات التي اتخذناها خلال فترة الجائحة والمتعلقة بتحقيق نمو قوي وثابت، وتوسيع نطاق العمليات عاملاً مهما في زيادة الثقة لدى المسافرين. وتضمنت جهود توسيع عملياتنا مؤخراً زيادة في عدد الرحلات إلى كل من الهند وكازاخستان، وستسهم خدمة السفر الجديدة إلى روسيا في تعزيز مكانتنا كواحد من المطارات المهمة في دولة الإمارات والذي يتيح للمسافرين الوصول إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، وزيارة العديد من المعالم والمناطق المعروفة".

وبتاريخ السادس من أبريل، ستبدأ أولى الرحلات المباشرة من موسكو والتي تصل إلى رأس الخيمة الساعة 07:05 صباحاً، وفي نفس اليوم تصل أيضاً رحلة من مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورستان وأكبر مدنها، في الساعة 9:30، ومن ثم رحلة من بيرم، المركز السكاني الواقع على ضفاف نهر كاما بالقرب من جبال الأورال، وتصل رأس الخيمة في الساعة 19:20.

وبتاريخ 8 أبريل تصل أولى رحلات الخطوط الجوية الروسية من مدينة كازان، عاصمة جمهورية تتارستان وأكبر مدنها وذلك في الساعة 12:05، تليها في نفس اليوم الرحلة الأولى من مدينة سان بطرسبرغ العاصمة الثقافية لروسيا، وتصل في الساعة 10:30. وفي يوم 8 أبريل أيضاً تصل رحلة من مدينة سمارا ثامن أكبر المدن الروسية وذلك في الساعة 14:05 تليها رحلة من مدينة روستوف أون دون تصل في الساعة 21:10 مساء.

ويتضمن جدول رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى رأس الخيمة أيضاً رحلة أسبوعية اعتباراً من تاريخ 10 أبريل من مدينة نيجني نوفغورود، سادس أكبر مدينة في روسيا، والثانية من حيث التعداد السكاني بالنسبة للمدن الواقعة على نهر الفولغا أطول الأنهار في أوروبا ,والتي تصل في الساعة 12:45.

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