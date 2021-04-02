7.1 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7.1 مليارات درهم هذا الأسبوع، حيث تم تسجيل 1219 مبايعة بقيمة 2.77 مليار درهم، منها 103 مبايعات للأراضي بقيمة 722.02 مليون درهم و1116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.05 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 213 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 28 مبايعة بقيمة 224 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 127 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 190 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 82 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.15 مليارات درهم منها 94 رهونات أراضي بقيمة 1.15 مليار درهم و347 رهونات فلل وشقق بقيمة 2.99 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 2 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 548 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 86 هبة بقيمة 193.22 مليون درهم.

إلى ذلك بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 711 مليون درهم أمس وشهدت الدائرة تسجيل 236 مبايعة بقيمة 506.54 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 113.49 مليون درهم و217 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 393.05 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

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