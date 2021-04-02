50.000.000.000 مكاسب الأسهم بدعم تصنيع اللقاح محلياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 50 مليار درهم مدعومة بحالة التفاؤل سادت أوساط المتعاملين مع بدء تداول خام مربان عالمياً، والإعلان عن تصنيع لقاح «سينوفارم» محلياً وهو ما رفع الشراء المؤسسي في الأسهم القيادية بقطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 2.5% إلى 2557.67 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والنقل والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 3.75% عند 5.941.52 نقاط بدعم مكاسب البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 9.14 مليارات درهم، منها 8.4 مليارات في أبوظبي و742.4 مليوناً في دبي، وجرى تداول 2.26 مليار سهم، موزعة بواقع 1.67 مليار في أبوظبي و592.8 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 24.13 ألفاً.

وجاءت مكاسب الأسهم بدعم رئيسي من اتجاه المستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 75.9 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 51.91 مليون درهم.

وأيضاً اتجهت المؤسسات نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 120 مليون درهم، منها 25.98 مليوناً في دبي، و94.12 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 120 مليون درهم، منها 25.98 مليوناً في دبي و94.12 مليوناً في أبوظبي.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية ارتفع في دبي، «الإمارات دبي الوطني» 5%، و«إعمار العقارية» 3.5% و«إعمار مولز» 4.3% و«ديار» 3% و«داماك» 7.3%، و«دبي للاستثمار» 0.6% و«شعاع كابيتال» 2.8%، و«أرامكس» 3.7% و«العربية للطيران» 1.6% و«الخليج للملاحة» 0.6%.

بينما في سوق العاصمة، ارتفع «أبوظبي الأول» 0.14% و«أبوظبي الإسلامي» 1.44%، و«الدار» 1.09% و«رأس الخيمة العقارية» 0.19%، و«اتصالات» 6.06%، و«العالمية القابضة» 24.62%، و«أدنوك للتوزيع» 4.42% و«دانة غاز» 5.62% و«طاقة» 0.72%.

من جهة أخرى قفزت قيمة تداولات الأجانب غير العرب في أسواق المال الإماراتية إلى نحو 48.1 مليار درهم بيعاً وشراءً، شكلت نحو34.7% من إجمالي الصفقات المبرمة، خلال الربع الأول من 2021 بحسب الأرقام التي وثقتها سجلات سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويعد الإقبال الكبير من الأجانب غير العرب على الاستثمار في الأسواق المالية مؤشراً على مدى جاذبيتها لهذه الشريحة من المستثمرين، والتي ترى في الأسواق المحلية فرصاً استثمارياً جاذبة، وبنسب عوائد عالية مقارنة بغيرها من أسواق المنطقة.

وتظهر البيانات الصادرة عن الشركات المدرجة في الأسواق المالية ارتفاع نسبة العوائد، التي قررت توزيعها على مساهميها خلال العام 2020، الأمر الذي حفّز على الاستثمار في أسهمها خصوصاً من قبل المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم.

وبلغت قيمة تداولات الأجانب من غير العرب بيعاً وشراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية 39.71 مليار درهم تقريباً في الربع الأول من 2021، شكّلت نحو 36.8% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوق، خلال فترة الرصد ذاتها.

وأسفرت عمليات تداول هذه الشريحة من المستثمرين في سوق العاصمة من يناير وحتى نهاية مارس 2021 عن صافي استثمار بقيمة 648 مليون درهم.

وعلى الجانب الآخر بلغت قيمة تداولات الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي 8.41 مليارات درهم، شكلت 27.2% من إجمالي التداولات المسجلة في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي نحو 391 مليون درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

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