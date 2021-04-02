2088 علامة تجارية تعيد تسجيل ملكيتها في الإمارات خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعلامات التجارية في دولة الإمارات نحو 2088 طلباً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد.

ويعكس الحجم الكبير من العلامات التجارية التي جرى إعادة تثبيت ملكيتها من يناير إلى نهاية مارس من العام الجاري النشاط الكبير الذي يشهده القطاع بالتزامن مع عودة النمو إلى جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

وتضم قائمة العلامات التجارية التي أعيد تسجيلها مع نهاية مارس الماضي مجموعة كبيرة من العلامات التابعة لشركات عالمية تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لأعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وتعمل هذه الشركات في مختلف الأنشطة وفي مقدمتها القطاعات التجارية والطاقة والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وأظهر الرصد الخاص بحركة نشاط القطاع محافظته على تحقيق نسب نمو جيدة طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري غير أن يناير الماضي كان الأكثر نشاطاً من حيث عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية لعلامة تجارية والذي وصل إلى 777 طلباً حسب الأرقام الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية أسهمت في إدامة نشاط قطاع العلامات التجارية في الإمارات إضافة إلى القطاعات الأخرى التي لا يزال روادها يرون الدولة البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة.

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