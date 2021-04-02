6.2 مليارات كمبيوتر وهاتف تستخدم عالمياً في 2021

المصدر: دبي- البيان

أظهرت أحدث تقارير شركة «جارتنر للأبحاث» أن إجمالي عدد الأجهزة، التي يتم استخدامها حول العالم سواء كانت كمبيوترات شخصية (مكتبية أو محمولة)، أو أجهزة لوحية، أو هواتف جوالة تُقدّر بنحو 6.2 مليارات جهاز. كما تشير الوقعات إلى أن العام 2021 سيشهد تشغيل قرابة 125 مليون جهاز جديد مقارنة بالعام 2020 ما بين كمبيوترات محمولة أو أجهزة لوحية.



وقال رانجيت أتوال، رئيس أول الأبحاث لدى جارتنر: تسبّبت جائحة «كوفيد 19» في تغيير جذري بأنماط استخدام الأجهزة سواء من قبل الموظف أو المستهلك الشخصي. ومع استمرار الانتقال من أسلوب العمل عن بعد إلى نمط العمل الهجين، وتحوّل التعليم من المنزل إلى التعليم الرقمي، وانتقال ألعاب الترفيه الرقمي إلى الاعتماد على حوسبة السحاب، فإننا نتوقع ارتفاعاً في كل من أعداد وأصناف الأجهزة، التي سيحتاج إليها المستخدمين، أو حتى زيادة استخدامات الأجهزة، التي يمتلكونها حالياً.



وبحلول 2022، تبدو أعداد الأجهزة المستخدمة في تسارع لتبلغ قاعدتها عتبة 6.4 مليارات وحدة، أي بزيادة 3.2% مقارنة بالعام 2021، وفي حين أن العمل عن بعد زاد من تراجع حظوظ الكمبيوترات المكتبية من الأسواق، إلا أن ذلك عزز استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية، فمن المتوقع أن يشهد العام 2021 ارتفاع عدد الكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية بمعدل 8.8% و11.7% على التوالي، في حين تشير التوقعات إلى أن استخدام الكمبيوترات الشخصية المكتبية يتجه لتسجيل تراجع من نحو 552 مليون جهاز في 2020 إلى قرابة 470 مليون جهاز في 2021.



تشهد الأسواق استعادة الهواتف الذكية لثقة المستخدم، ورغم التراجع الذي بلغ 2.6% في 2020، إلا أن قاعدة استخدام الهواتف الذكية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة نموها، بمعدل 1% خلال 2021.

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