«ستارت إيه دي» تبدأ تلقي طلبات المشاركة في «ريادة الأعمال للشباب»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «ستارت إيه دي»، منصة تسريع الأعمال للشركات الناشئة المدعومة من شركة «تمكين»، التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، بدء استقبال طلبات الانضمام إلى برنامج ريادة الأعمال للشباب «NextGen» بنسخته الرابعة.



ومن المقرر أن يعقد البرنامج الافتراضي من يونيو إلى يوليو. وقد تم تطويره بالتعاون مع الاتحاد للطيران وصندوق الوطن والمعهد العالمي للنمو الأخضر، ووزارة التغير المناخي والبيئة ومشروع إدامة. ويستقبل البرنامج طلبة الجامعات في الإمارات، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، ممن يسعون لتطوير حلول مدعومة بالتكنولوجيا، لمواجهة التحديات العالمية، التي تتناولها أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.





5 شركات فائزة





وسيتم اختيار 5 شركات ناشئة للفوز بجوائز قيمتها 33 ألف دولار، بناءً على حلولها المتميزة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المسؤول، ومواجهة التغير المناخي والصحة. وسيحظى المشاركون الإماراتيون بفرصة الفوز بالجائزة الوطنية للتأثير، وهي عبارة عن جائزة بقيمة 10 آلاف دولار، مقدمة من صندوق الوطن.



وستتأهل الشركات الناشئة المشاركة في مجال حلول إدارة النفايات، إلى تحدي «الاتحاد للطيران»، للتنافس على الفوز بتذاكر سفر ذهاباً وإياباً إلى أي وجهة مدرجة في برنامج الاتحاد غرينلاينر، إضافة إلى فرصة اختبار حلولها التكنولوجية، والتحقق من فعاليتها، من خلال مشروع تجريبي على متن رحلات الاتحاد للطيران، كما ستفوز أفضل الفرق بجوائز نقدية بقيمة 5000 دولار، من المعهد العالمي للنمو الأخضر.



وتستفيد المشاريع الجاهزة للسوق، من فرص قيّمة للتعرف إلى شركاء البرنامج، بما في ذلك الاتحاد للطيران، وصندوق الوطن والمعهد العالمي للنمو الأخضر، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومشروع إدامة. ومن المقرر أن يكون الموعد النهائي للتقدم للبرنامج، 15 مايو.



وقال راميش جاغاناثان المدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار: يمثل الابتكار، ركيزة أساسية في تحول الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة. ويمكن لحكومات المنطقة، تحقيق نمو اقتصادي بقيمة 2 تريليون دولار، وتوفير أكثر من مليون وظيفة بحلول 2030، من خلال تعزيز الاستدامة في السياسات الوطنية.



وقال فرانك ماير الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مجموعة الاتحاد للطيران: تأتي الاستدامة والابتكار والمساهمة المجتمعية، على رأس أولويات الاتحاد للطيران، ونحن متحمسون لإطلاق تحدي الاتحاد، في إطار برنامج منصة ستارت إيه دي لريادة الأعمال للشباب.



وقالت ھند باقر مدير عام صندوق الوطن: تعاوننا مع ستارت إيه دي، يأتي في إطار مهمتنا بناء القدرات البشرية، وتنمية الروح الريادية في شبابنا، ودفعهم لاستيعاب قدراتهم الكاملة. وقد شهدنا نتائج مميزة في الدورات السابقة، وتحديداً في السنة الماضية، حيث قمنا بدعم 4 شركات ناشئة، وقدمنا منحة التأثير الوطني لشركة جاقد، وهي شركة ناشئة، تدار بجهود شابة متخصصة في تكنولوجيا التعليم، وتم تأسيسها بهدف توفير الفرص لطلاب المرحلة الثانوية، عبر تقديم برامج الإرشاد المخصصة، وبالتالي، بناء مجتمع قائم على الشعور بالامتنان بين الشباب الساعي إلى رد الجميل للوطن. وقام البرنامج بتطوير 300 رائد أعمال شاب من 30 جامعة في الإمارات، وواصل العديد من هؤلاء الرواد للأعمال، دمج أعمالهم، وتأمين مشاريع محلية ودولية مهمة مع شركات رائدة بالدولة.

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