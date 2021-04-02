ترشيح الإمارات لعضوية لجنة المساواة بين الجنسين بمنظمة «الإيكاو»

المصدر: أبوظبي-البيان

رشح رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، دولة الإمارات لعضوية لجنة المساواة بين الجنسين في المنظمة، وذلك خلال جلسة عقدت تحت شعار المساواة بين الجنسين في يوم المرأة العالمي.



وثمن المهندس سعيد السويدي الممثل الدائم للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي هذا الترشيح وأثنى على جهود المجلس في الملفات الخاصة بالطيران الدولي، وبالأخص فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.



وقال في كلمة خلال الجلسة عن توجهات الدولة في دعم المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى تجربة الإمارات الرائدة في هذا المجال وتحديداً في قطاع الطيران المدني، حيث لاقت المرأة اهتماماً واسعاً وتبوأت مناصب عدة في تكنولوجيا هندسة الطيران وقيادة الطائرات المدنية والعسكرية وإدارة أمن وسلامة المطارات بالإضافة إلى مجالات أخرى - على سبيل المثال - الابتكار في الطيران وإدارة ملفات البيئة وغيرها الكثير من المجالات.



وأضاف:«استناداً إلى الهدف رقم (5) من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة بتأسيس جمعية المرأة في الطيران (شيهانة) عام 2019 وهي جمعية تطوعية ذات نفع عام تهدف لاستقطاب وتمكين المرأة في قطاع الطيران المدني وتوفير بيئة جاذبة لهن بناءً على دراسات شاملة للوقوف على أسباب نقص العنصر النسائي في هذا القطاع الحيوي».



وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمارات تدعم أيضاً تمكين المرأة على المستوى الدولي من خلال البرنامج الدولي لتمكين المرأة في الطيران وبرنامج الزمالة في دولة الإمارات وغيرها من البرنامج الأخرى والداعمة لمسيرة المرأة في قطاع الطيران، وتوحيداً لجهود الدولة في كافة القطاعات، فقد اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في عام 2015 قراراً بتشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين».



وأفاد:«نتيجة لتلك الجهود في كافة القطاعات، فقد حققت الإمارات مراكز متقدمة في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، حيث حصلت على المركز 18 عالمياً والأول عربياً محققةً بذلك الهدف الوطني بالانضمام إلى قائمة أفضل 25 دولة على الصعيد العالمي. وعلاوة على ذلك فقد حصلت الدولة على مراكز متقدمة ضمن العشر الأوائل في عدة معايير وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2020».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز