خام مربان مساهم قوي في دفع عجلة اقتصاد الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

يسهم خام مربان منذ اكتشافه في أبوظبي عام 1958، بقوة في دفع عجلة اقتصاد الإمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يعد خام مربان القوة المحركة لحركة الطيران من وإلى الإمارات، حيث يتم تكريره، ويصنع منه ووقود الطائرات، وهو أيضاً عنصر أساسي في الوقود وزيوت التشحيم، التي تبيعها «أدنوك للتوزيع» عبر شبكة محطاتها البالغة 445 محطة خدمة.



وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: تفتخر الشركة كثيراً بحقيقة أن منتجاتها تنتج باستخدام خام مربان، الذي يعد ثروة حقيقة للبلاد، وقد أتاح لنا العمل جنباً إلى جنب مع مساهمنا الرئيسي «أدنوك»، فرصة تزويد عملائنا بوقود وزيوت تشحيم ذات مستوى عالمي، ما يجعلهم على ثقة عند التزود بالوقود في محطاتنا من أنهم يحصلون على وقود على درجة عالية من الجودة.



30 دولة



وتصدر "أدنوك" اليوم خام مربان والمنتجات التي يدخل في تصنيعها بشكل رئيسي إلى أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 14 دولة تسوق فيها "أدنوك للتوزيع" أيضاً مجموعة من زيوت التشحيم "فويجر"، التي تم تطويرها باستخدام زيوت أساسية مستخلصة من خام مربان، وفي أعقاب الإعلان عن بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان الجديدة في 29 مارس. 2021، أصبح الخام الرئيسي الذي تنتجه "أدنوك" متاحاً الآن بصورة أوسع للعملاء في جميع أنحاء العالم، وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار استراتيجية "أدنوك" الرامية إلى خلق قيمة إضافية لصالح الجميع في الإمارات.



والشـركة هي الوحيدة التي تنشط مجال توزيع الوقود وتشـغيل متاجر التجزئة في جميع إمارات الدولة السـبع، ويتم تكرير وقود "أدنوك للتوزيع" من قبل "أدنوك للتكرير" في "مُجمع الرويس للمشتقات«في إمارة أبوظبي، حيث يمثل خام مربان المادة الخام الأساسية. ويتم تصنيع منتجات»أدنوك للتوزيع«من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية والثالثة المستخدمة في صناعة زيوت التشحيم في»مُجمع الرويس«أيضاً، حيث تستخدم»أدنوك للتوزيع«الزيوت الأساسية في معمل أدنوك لمزج وتعبئة الزيوت الذي يتم فيه تصنيع منتجات الشحوم عالية الجودة للبيع عبر محطات الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وللتصدير.



ويشكل خام مربان عالي الجودة الذي تنتجه»أدنوك البرية" باستخدام تقنيات إنتاج ذات كثافة كربونية منخفضة الجزء الأكبر من إنتاج لإمارات من النفط، حيث يبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية من خام مربان حوالي مليوني برميل يومياً.

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