إفصاحات وعموميات

- أعلنت شركة إعمار مولز عن دعوة مساهميها إلى المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية من خلال وسائل التواصل المرئي يوم 27 أبريل الحالي لمناقشة النتائج المالية لعام 2020.



- أقر مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال النتائج المالية لعام 2020، حيث سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 95 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة 87 مليون درهم في 2019.



- دعت شركة أورينت يو إن بي تكافل مساهميها إلى المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية من خلال وسائل التواصل المرئي يوم 22 أبريل الحالي، لمناقشة النتائج المالية لعام 2020. وأعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 إلى 11 أبريل الحالي.



- أعلنت شركة اللاينس للتأمين عن قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي تضمنت 9 مرشحين.



- أعلنت شركة الأسمنت الوطنية عن دعوة المساهمين إلى المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية من خلال وسائل التواصل المرئي يوم 22 أبريل الحالي لمناقشة النتائج المالية لعام 2020. وأعلنت الشركة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 1 إلى 11 أبريل الحالي.



- دعت شركة الصقر للتأمين مساهميها إلى المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية من خلال وسائل التواصل المرئي يوم 24 أبريل الحالي لمناقشة النتائج المالية لعام 2020، وتوصية مجلس الإدارة بشراء الشركة 10% من أسهمها.



- أعلنت شركة آن ديجيتال سيرفيس القابضة عن تأجيل اجتماع مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب القانوني.



- تعقد شركة «الاتحاد للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 22 أبريل الحالي للنظر في عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.



- تعقد شركة «بالمز الرياضية» اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 25 أبريل الحالي.



- تعقد شركة «منازل القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 22 أبريل الحالي للموافقة على استمرار العمل لإصدار صكوك وسندات تمويلية، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين وعدم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن 2020.



- تعقد شركة «فودكو القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 26 أبريل الجاري للنظر في مقترح مجلس الإدارة بعد توزيع أرباح عن العام الماضي.



- تعقد شركة «واحة الزاوية» اجتماع الجمعية العمومية في 21 أبريل الحالي لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص تأجيل توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2019، وترحيل توزيع الأرباح غير الموزعة عن العام 2018.



- تعقد شركة «المستثمر الوطني» اجتماع الجمعية العمومية في 22 أبريل الحالي للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2020.



- أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» تكبدها خسائر متراكمة بنحو 242.2 مليون درهم في نهاية العام الماضي، مشيرة إلى رفع خطة عمل لمجلس الإدارة لاعتمادها لمعالجة هذه الخسائر.

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